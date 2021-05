Od startu se český šampion držel v popředí. Pral se s rozměklou tratí a kluzkým povrchem. A i když se Cinkovi začaly stupně vítězů vzdalovat a jel dlouho sám, tak nepolevil. Do cíle druhého podniku Světového poháru finišoval jako čtvrtý. Už s úsměvem na tváři.

„Musím být spokojený, pódium se počítá. Bylo to těžké, náročný terén, asi nejtěžší závod, co jsem tady kdy jel,“ komentoval Cink hodinu a dvaadvacet minut tvrdé práce na okruhu ve Vysočina Aréně.

Třicetiletý reprezentant nestačil jen na trio Thomas Pidcock, Mathieu van der Poel, Mathias Flückiger.

A i když jezdec týmu Kros Orlen stejně jako předtím na úvod série v Albstadtu skončil čtvrtý, zklamaný nebyl. „Naopak. Jsem spokojený, i když mi podmínky moc nehrály do karet,“ připustil Cink, který byl loni v Novém Městě devátý a nejlépe tu skončil čtvrtý.

Až za Cinkem totiž dojeli mj. mistr světa Jordan Sarrou nebo evropský šampion, legenda světového cross country Nino Schurtera o dvacet míst pozadu vítěz úvodního dílu série Victor Koretzky.

„Doma jsem měl obrovskou motivaci. Povedl se mi start a zkusil jsem jets Mathieuem a Pidcockem.I když to asi byla chyba, protože jsem se tím trochu zahltil. Naštěstí jsme si vytvořili náskok na ostatní a já se zase rozjel. Pak už to byloo tom udržet se ve čtyřce, což nebylo jednoduché. Byl to obrovský boj,“ potvrdil rodák z Újezdu u Svatého Křížena Rokycansku.

Dvojice elitních cyklokrosařů a zároveň silničářů – granátník z Ineosu Brit Pidcock s nizozemským zázrakem van der Poelem– totiž z novoměstského závodu udělala pro soupeře peklo.

Oba multicyklisté nasadili strhující tempo, které zpočátku zkusil akceptovat právě jen Cink. „Vždy jedu na vítězství, jinak to neumím, ale to jejich tempo jsem nechápal. Možná kolo jsem se z toho dostával,“ připustil zkušený jezdec, který rovněž působil v silniční profistáji a absolvoval dokonce Tour de France.

Útokem ve výjezdu po kořenech kořeny zdrtil Pidcock i van der Poela a po sólu slavil premiérové vítězstvíve Světovém poháru.

Cink se už osamoceným bojem před skupinkou pronásledovatelů v čele se Sarrouem propracoval k další světové „bramboře“.

„Sarrou do mě poslední tři kola fakt letěl. Bláto to udělalo ve výjezdech ještě těžší. O to byla stoupání silovější, ale postupně jsem se rozjel a jsem rád, že to vyšlo do té pětky,“ zdůraznil.

V průběžném pořadí Světového poháru je Cink aktuálně sedmý. Letos ale cílí hlavně na olympijské hry v Tokiu. Mistr světa do 23 let a mezi muži držitel světového bronzu z roku 2015 by se rád zamíchal mezi adepty na zisk některého z olympijských kovů.

„Světová špička je rok od roku silnější, vyrovnanější a o top pětku může v Tokiu bojovat klidně pětadvacet až třicet závodníků. Takže jsem rád, že mi to zatím jezdí,“ prohlásil český reprezentant.

Olympijský závod mužů je na programu 26. července. Světový pohár pokračuje v úvodu června v Rakousku a ve Velké Británii. Do té doby se rozjede také Český pohár závody na Zadově a v Brně.