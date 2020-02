Zimního orientačního závodu se v Losiné u Plzně zúčastnilo 60 závodníků na horském kole a osm koloběžkářů.

Jejich úkolem bylo v limitu čtyř hodiny nasbírat co nejvíce bodů za různě hodnocené kontroly, rozmístěné letos na východ od Losiné v atraktivní podbrdské krajině u obce Skořice. Celkem bylo 15 kontrol a strategii postupu mezi nimi si každý z účastníků volil sám.

Kontrolní body se nacházely mj. poblíž vojenských bunkrů, ale závodníci poznali i další zajímavosti regionu. Lesní úzkokolejnou dráhu pod vrchem Maršál, skalní vyhlídku na Sedlecké skále či jeskyni u Mirošova.

Postup terénem závodníkům stěžovaly bahno, popadané stromy po nedávné vichřici či rozvodněné potoky. Přesto se všech 15 kontrol podařilo v limitu objet hned devíti borcům. Nabírali tak maximální počet 250 bodů a o pořadí rozhodl až dosažený čas.

Nejrychleji v čase 3:24:00 hodiny zvládl trasu (zhruba 65 km) zkušený Martin Štěňha z Prahy a připsal si již čtvrté prvenství v závodě.

S více jak čtvrthodinovým odstupem za vítězem dorazil do cíle druhý v pořadí – místní závodník Radovan Čížek z Rokycan. Další místa v absolutním pořadí obsadili premianti z kategorie mužů do 40 let – Václav Batěk a Daniel Götz, oba z pořádajícího Radyně Bike Teamu.

„Nějaké menší závody už mám za sebou, nicméně Radouš byl jako vždy mou první větší akcí sezony,“ říkal po závodě Štěňha. V další vítěství při Bloudění uvěřil až v cíli. „Předtím jsem o tom pochyboval. Zvlášť mezi kontrolami u Mešna, kde mě potkala skupina jezdců Radyně Bike Teamu a valili jak o život. Bylo jasné, že o vítězství rozhodne jen výsledný čas a já měl za sebou chybky v dohledání dvou kontrol,“ svěřoval se vítěz s úsměvem.

Nejlepší orientaci mezi bikerkami prokázala Iva Mědílková z Nové Vsi (Sporticus), závod na kolobežkách ovládla jediná žena v této kategorii Pavla Trojancová (Coconi footbike team).

Nejdéle po lesích bloudil rovněž koloběžkař Jaroslav Svoboda. Ve snaze zdolat všechny kontroly strávil na trati 11 hodin, přijel tak daleko za limitem, čímž si na penalizaci vysloužil rekordní minus 1266 bodů.

Radoušovo bloudění 2020, výsledky: muži do 40 let: 1. Batěk 250 b., 3:40:56 hod., 2. Götz 250 b., 3:41:27 (oba Radyně Bike Team), 3. Vedral (Bikerental.cz) 250 b., 3:45:37, muži nad 40 let:

1. Štěňha (Sporticus & Partner Elit) 250 b., 3:24:00, 2. Čížek (Rokycany) 250 b., 3:40:32, 3. Les (KOS Plzeň) 250 b., 3:46:18. Ženy: 1. Mědílková 192 b., 4:06:41, 2. Akrmanová 166 b., 4:08:16 (obě Sporticus), 3. Křižanová (OK Rakovník) 160 b., 4:07:33. Děti: 1. Lesage (Jílové u Prahy) 194 b., 4:02:36, 2. Hlaváč (kola-bbm.cz) 80 b., 3:29:50. Koloběžky: 1. Trojancová 150 b., 3:46:10, 2. Brož 150 b., 3:46:19 (oba Coconi footbike team), 3. Fous (Chrti Holoubkov) 140 b., 3:58:23.