„Jednání bylo neúspěšné a nedohodli jsme se. Od klubu jsem dostal nabídku na prodloužení smlouvy, ale naše představy byly hodně rozdílné. Jednání ztroskotala na podmínkách, které mně Plzeň předložila. Takže po sezoně v Plzni končím. Nemohu říct, že bych necítil zájem, ale že by mě klub nějak extra chtěl, jsem také necítil,“ vysvětlil Jakub Tonar, který je s 85 góly nejlepším střelcem Talentu Plzeň.

Kam máte namířeno?

Jednám s německými kluby, ale je to nekonkrétní.

Prozradíte kluby nebo alespoň úroveň bundesligy?

Obojí si zatím nechám pro sebe.

Existuje naděje, že budete hrát v české extralize?

Mám nekonkrétní nabídky ze zahraničí. Z extraligy neregistruju zájem, ale nechci si zavírat vrátka z ostatních klubů. Myslím si, že v Česku je jen pár klubů, do nichž by přestup dával smysl ze sportovního hlediska a zároveň by to byl krok dopředu. Situace se teď kvůli koronaviru komplikuje, takže uvidíme jak to všechno dopadne, a kam v létě zamířím. V Plzni mi končí smlouva 30. června a pak budu volný hráč.

Takže jste ještě nebyl v zahraničí na herním testu?

V lednu jsem absolvoval testy ve třetiligovém německém týmu. Přestup ale nevyšel. Na další testy už kvůli koronaviru nedošlo.

Dohraje se extraligová sezona, nebo ji svaz předčasně ukončí?

Myslím si, že ji ukončí. Maximálně se odehraje poslední kolo základní části. Nedovedu si představit, že by se dohrávalo play-off, když doma budeme několik týdnů. Na rekondiční a herní přípravu bychom potřebovali dva týdny.

Mrzelo by to, když se Talentu v sezoně hodně daří?

Samozřejmě. Byli jsme dobře rozjetí a pokud by se soutěž ukončila, tak by to hodně mrzelo. Ale na druhou stranu se musí brát v potaz zdraví a nemá smysl riskovat.