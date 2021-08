V sobotu se v Plzni uskuteční 19. ročník terénního závodu Pilsenman 2021. Sportovní akce zahrnuje dva hlavní závody v triatlonu a kvadriatlonu. V obou závodech je možné startovat v kategoriích jednotlivců nebo dvojic/trojic.

Kvadriatlon tvoří mimo jiné jízda na lodi. | Foto: Pilsenman club

Hlavní zázemí bude pro sportovce připraveno na louce u sv. Jiří v Plzni--Doubravce. Přihlášky na místě jsou možné na triatlon v pátek od 19 do 20 hodin a v sobotu od 7.45 do 8.45 hodin v rámci prezence (startovné 400 Kč, mládež do 18 let 100 korun) na louce u sv. Jiří. Informace o průběhu závodu, trati a značení dostanou účastníci v sobotu v 9 hodin.