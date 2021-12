Po Lize mistrů zase domácí soutěž. Futsalisté Interobalu hrají v Chrudimi

Po účasti v prestižní Lize mistrů, v níž hráli futsalisté Interobalu Plzeň do posledního zápasu se slavnou Barcelonou o postup do Final Four, budou muset zase svěřenci kouče Marka Kopeckého přepnout na nejvyšší českou soutěž, v níž obhajují mistrovský titul.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Interobal Plzeň - Dobovec. Ondřej Vahala s míčem ve své moci. Vlevo Michal Holý a vpravo Tomáš Vnuk. | Foto: David Koranda

A hned dnes je čeká velmi prestižní zápas na palubovce předchozích šampionů a momentálního lídra tabulky, v repríze posledního finále play-off nastoupí Interobal od 20 hodin v Chrudimi. „Cesta v Lize mistrů skončila a musíme opět přepnout na ligovou sféru,“ pronesl slovenský reprezentant hájící plzeňské barvy Peter Kozár pro svazový web. Naše výsledky v Lize mistrů se časem docení, je přesvědčen kapitán Interobalu „Možná je pro nás výhodou, že nás rovnou čeká soupeř vysoké kvality, jako je Chrudim. Věřím, že zápas bude mít vysoké tempo, kvalitu, a když zopakujeme výkony z Ligy mistrů, věřím, že si body z Chrudimi odvezeme,“ přál si futsalista Interobalu před jedním ze šlágrů. Ve futsalové lize je totiž zítra na programu i derby pražských S. Ale zápas v Chrudimi bude víc nejen z plzeňského pohledu, vždyť se střetne lídr tabulky se třetím v nejvyšší soutěži. Ale plzeňští futsalisté mají o dva zápasy méně než jejich dnešní soupeř, a dokonce o tři než druhé Teplice, kde před měsícem Interobal remizoval 3:3. Interobal potrápil Barcelonu, ale prohrál a v Lize mistrů končí Teď se tedy zraky všech futsalistů upírají do Chrudimi. „Očekávám vyrovnané utkání, které budou rozhodovat nejmenší detaily a střelecká produktivita,“ pronesl Matěj Slováček, pro změnu český reprezentant z Chrudimi. „Plzeň měla po Lize mistrů dostatek času na regeneraci a přípravu na ligové utkání. My se budeme snažit Interobalu oplatit porážku z minulého finále, abychom udělali důležitý krok pro vítězství v základní části,“ doplnil Matěj Slováček.