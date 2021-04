„Jelo se velmi rychlé tempo, přitom jsme absolvovali brutální stoupání a za týden jsme nastoupali 19 tisíc metrů,“ po Katalánsku hlásil Kreuziger.

Sedmidenní závod byl jeho teprve druhým startem v barvách ruské prokontinentální stáje Gazprom – RusVelo v sezoně. „Zpočátku to bylo hodně tvrdé, první tři dny jsem trpěl, ale pak tam byly náznaky zlepšení,“ uvedl zkušený silničář.

A ocenil výkon celkového vítěze. „Gratulace Adamu Yatesovi, bývalému týmovému kolegovi, k prvenství. Vůbec smekám před Ineosem, který měl tři jezdce na pódiu. Vedle Yatese ještě druhého Porta a třetího Thomase. Oceňuji, jakým způsobem závod kontrolovali a dokázali pódium udržet,“ řekl Kreuziger.

A okomentoval i výkon sestavy Gazprom – RusVelo. „Byli jsme v pár únicích, v předposlední etapě byl hodně aktivní Dmitrij Strakov. Mně se do úniku naskočit nepovedlo. Po startu nebývám nejrychlejší, jsem spíš takový diesel,“ konstatoval s úsměvem český reprezentant.

Momentálně je už na Kanárech. „Čtyři pět dní si odpočinu a pak mě čeká týdenní intenzivní blok kratších tréninků. Následně se přesunu domů do Plzně a pak už přijdou Ardenské klasiky. Věřím, že na ně budu dobře připravený. Už na Katalánsku bylo znát, že mám v nohách čtrnáct závodních dnů, a v dalších závodech by to mělo být ještě lepší,“ věří Roman Kreuziger.