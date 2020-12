Od tohoto extraligového ročníku mají vzájemné zápasy o něco větší grády než obvykle. Zubří totiž trénuje bývalý házenkář a trenér Plzně Michal Tonar starší.

„Budeme chtít bývalého kouče porazit. Ale takhle my teď musíme přistupovat ke každému zápasu. Nějaké ztráty už máme, teď přišlo další zaváhání. Přitom my potřebujeme vyhrávat, abychom na tom byli v tabulce co nejlépe. Kdyby náhodou extraliga skončila po základní části, protože nikdo neví, jak to bude,“ řekl klubovému webu brankář Plzně Karel Šmíd.

Talent a Zubří se střetly v srpnové přípravě, kdy vyhráli Západočeši 35:20. Ve druhém extraligovém kole v Zubří opět zvítězila Plzeň (32:26).

„Viděli jsme poslední zápasy Zubří a mužstvo se od našeho vzájemného utkání výkonnostně výrazně posunulo dopředu. Což je logické u mladého týmu, že bude dělat pokroky každým zápasem. Ačkoliv jsme tam vyhráli, tak soupeře nepodceňujeme,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl.

Zubří minulé kolo doma prohrálo s Brnem, když předtím mělo čtyřzápasovou vítěznou šňůru. Plzeň remizovala v Hranicích, do té doby třikrát v řadě vyhrála. Štochl věří, že se z nezdaru, který postihl obě mužstva, rychleji oklepe jeho družina. „Myslím si, že jsme se dobře připravili. Nicméně v první řadě nás bude zajímat naše hra. Potřebujeme ji stabilizovat, protože ve všech zápasech, v nichž jsme ztratili body, jsme vedli o pět šest branek. V Hranicích jsme vedli o pět gólů a deset minut před koncem o čtyři branky. Takže se soustředíme na to, abychom těmto významným výkonnostním výkyvům a propadům zamezili a aby nás nestály body,“ sdělil trenér.

Kouč Zubří Tonar nevyloučil taktickou bitvu. Souhlasí Petr Štochl? „Přemýšlení, čím soupeře překvapit, bude určitě složitější. S Mikym jsem spolupracoval dva roky. Víme, jaký systém používal v Plzni, a předpokládám, že bude dál prezentovat to, čemu věří. Možná se ale pokusí změnit svoji taktiku, což uvidíme až v zápase. Na druhou stranu Miky zná nás,“ je jasné Petru Štochlovi.

Pokud všichni hráči projdou testy na covid-19, bude mít plzeňský trenér poprvé od restartu soutěže k dispozici kompletní kádr. Zápas se hraje v neděli od 10.30 hodin v Plzni a opět bez diváků.