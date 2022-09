Plzeň byla pozadu už po první třetině, v níž hned čtyřikrát inkasovala. Následně sice hostující brankář Král zneškodnil trestné střílení, ale Pražané posléze přidali pátou branku a v poklidu dohráli zápas až do konce.

„Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dobře. Nedodržovali jsme taktické pokynya dělali jsme individuální chyby. Jediný moment, kdy jsme se dostali do utkání, byla polovina třetí třetiny, to jsme soupeře dostali pod tlak. Bohužel jsme ale nedokázali využít všechny brankové situace,“ hodnotil duel trenér FbC Plzeň Václav Michálek, jehož tým přivítá v neděli od 17 hodin Tropers.

Butchis – FbC Plzeň 8:3

Třetiny: 4:0, 1:1, 3:2. Branky Plzně: 39. Kuneš a 44. Kuneš, 50. Vošta. Sestava Plzně: Král – Kozelka, Kuneš, Holeček, Nový, Plachý, Buchta, Sutner, Vošta, Šebek, Němeček, Tomášek, Täuber, Winter, Malý, Hejzlar.

Lokomotiva na úvod padla se silným Jindřichovým Hradcem