Do sezony v sobotu vstoupí i Pilsen Patriots, které na úvod čeká nový soupeř. Na západ Čech přicestují Prague Mustangs. Pražský tým nahradil v Paddock lize Prague Lions. Obhájce titulu se rozhodl nenastoupit do letošní sezony.

Paddock liga má i letos osm týmů a je rozdělená na dvě skupiny. Patriots jsou ve skupině Západ společně s Prague Mustangs, Ústím nad Labem Blades a Vysočinou Gladiators. Favoritem skupiny jsou Gladiators, ale druhé postupové místo do semifinále je pro Patriots rozhodně na dosah.

Při absenci favoritů cítí Patriots větší šanci na úspěch.

„Bez přítomnosti Lions jsou naděje na play-off vyšší. Pochopitelně bychom postup uvítali,“ hodnotil složení skupiny předseda Patriots Libor Kurfirst.

Druhým dechem ale dodává: „Podzimní formát ligy vidíme spíše jako přípravu na sezonu 2021. Je ale dobře, že se bude hrát.“

Patriots se i v netradičním ročníku budou opírat o zahraniční posily. Quarterbackem bude podle původního plánu Quevin Redding, který je s týmem již od začátku roku. Dále se podařilo do týmu přivést zvučné jméno. William Young v roce 2018 v dresu Prague Black Panthers vyhrál trofej pro nejužitečnějšího hráče finále. Letos měl nastoupit za Prague Lions, ale při jejich absenci našel Young útočiště v Plzni.

Plzeň rozehraje letošní sezonu v sobotu od 14:00 na hřišti 1. základní školy v Bolevci. „Papírově je to nejslabší tým, který má ale zároveň nejvíce hráčů. Nejsou to žádná ořezávátka, ale jsme rádi, že je máme na úvod. Popereme se o vítězství. Byl bych také rád, kdyby nás přišlo podpořit co nejvíce diváků,“ zve fanoušky na první zápas předseda Patriotů Libor Kurfirst.

Autoři: Jiří Uhlík, Dominik Rejthar