Šestý v kategorii mužů doplaval do cíle na nejdelší trati 750metrů Jan Šůcha (13:36 minuty), Petr Vaniš byl na stejné trati desátý (18:02,76). Nemistrovskou trať 250 metrů si zaplaval Jan Murin a skončil na 19. místě v čase 8:24,73 minuty.

Závod nese rovněž název Memoriál Antonína Nola a zároveň Brněnský kilometr. To je ale poněkud zavádějící, protože nejdelší tratí je 750 metrů.

Kromě toho se bojovalo o medaile také na tratích 100, 250 a 500 metrů.

Celkem 90 otužilců z celé České republiky, kteří se na šampionát kvalifikovali, plavalo v ledové vodě řeky Svratky, která měla tři stupně Celsia.

Vzduch byl o tři stupně teplejší. Soutěž se uskutečnila v nové lokalitě v brněnské části Komíny na okruhu dlouhém 250 metrů.

Úspěchem už je samotná účast na šampionátu – aby se totiž zimní plavci na mistrovství republiky kvalifikovali, museli splnit několik podmínek.

„Nutností bylo mít vyplavanou výkonnostní třídu, to znamená absolvovat závod v ledové vodě čtyři stupně a méně. Dále pak účast na minimálně čtyřech závodech aktuální sezony Českého poháru a současně být v žebříčku ve své kategorii do patnáctého místa,“ vysvětluje Jan Šůcha z KSO Plzeň. „Tyto podmínky neplatí pro plavce starší šedesát let a pro dorostence,“ dodává Jan Šůcha.