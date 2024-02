Florbalisté plzeňské Slavie jsou velice blízko k prvenství po základní části. Západočeši totiž ve víkendovém utkání 21. kola západní skupiny Národní ligy porazili Spartak Pelhřimov jasně 8:4 a jedno kolo před koncem dlouhodobé fáze soutěže si v čele tabulky drží jednobodový náskok před druhými Pantery Praha. Utkání, které se v rámci "Tachov Game" odehrálo právě v Tachově, sledovala téměř stovka diváků.

Národní liga, skupina západ (21. kolo): FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na snímku florbalisté v červených dresech) - Spartak Pelhřimov 8:4. | Foto: FbŠ Slavia Plzeň

„Myslím si, že jsme utkání až na některé pasáže, ve kterých jsme polevili v koncentraci, kontrolovali. Do dalších zápasů se z toho však poučíme," uvedl vedoucí družstva plzeňských florbalistů Tomáš Katolický. Nezapomněl poděkovat partnerskému klubu (Tachov) za uspořádání utkání v rámci projektu "Tachov Game" a divákům za skvělou atmosféru.

FOTO, VIDEO: Plzeň získala proti Ústí bod a základní část zakončí v Brně

„Výkon i nasazení řady jednotlivců bylo na velmi dobré úrovni. Od toho se dá odrazit do zbytku sezony, která bude dlouhá a náročná. Soupeř byl ve většině činností lepší a po zásluze zvítězil, my mu po celou dobu utkání dovolili držet si dostatečný náskok," řekl po zápase malinko zklamaný trenér Spartaku Pelhřimov Jan Koten, jehož tým čeká play-down. Poslední utkání základní části sehrají florbalisté Slavie Plzeň v neděli od 16 hodin ve sportovní haly Bystřice proti domácímu Benešovu, který je v tabulce poslední. Takže pokud se nestane nic překvapivého, slávisté vstoupí do play-off jako vítěz základní části.

FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň - Spartak Pelhřimov 8:4

Třetiny: 4:2, 1:0, 3:2. Branky a nahrávky: 6. Malkus (Jeníček), 10. Fuchs (Jeníček), 16. Konrady (Mikolášek), 18. Mikolášek (Šimeček), 31. Kuhajda (Huleš), 45. Fuchs (Huleš), 48. Fuchs (Dubský), 49. Šimeček (Mikolášek) - 14. Blažek (Vlach), 18. Blažek, 41. Vlach (Papež), 60. Zrzavý (Knězů). Rozhodčí: Buzický, Dolejš. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 2:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 32:18. Diváci: 92. Hala: Městská sportovní hala Tachov. Sestava FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Dolák, Trhlík - Mikolášek, Šimeček, Kuhajda, Blažek, Med, Štědrý, Stejskal, Sloup,Fuchs, Konrady, Šedivý, Löffelmann, Malkus, Rapp, Jeníček, Dubský, Huleš. Trenér: Jakub Mikolášek.

Klatovy padly ve Strakonicích, přesto slaví záchranu. Poděkování míří do Plzně