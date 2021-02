Devatenáctiletý vicemistr ČR z loňského šampionátu v Plzni se chce ve světové konkurenci předvést v dobrém světle. „Mám vysoké ambice. Můj halový osobní rekord je 212 centimetrů a rád bych se přiblížil 216 cm ze sezony pod širým nebem,“ věří si Jan Štefela.

Ve startovní listině výškařů jsou třeba Bulhar Tihomir Ivanov s halovým osobním rekordem 228 cm nebo republikový mistr Marek Bahník. „Nesoustředím se, kdo tam bude,“ dodal Štefela.

O víkendu startoval ve 2. kole halové atletické ligy mužů a žen. Lepší než Štefela (208 cm) byl jen Bahník (216 cm). „Nebyl to závod úplně podle očekávání, ale nezklamal mě. Druhé místo není špatné, ale mohlo to být lepší,“ řekl výškař Škody Plzeň. Rezervy měl v rozběhu a technice. „Jelikož máme zavřené haly, tak jsem toho moc nenaskákal. Takže to byl takový pokus-omyl,“ tvrdil.

Štefela trénoval hlavně venku, předminulý týden se dostal do haly. „V Praze na Dukle jsem si zaskákal na dvou trénincích a pak až na závodech. Technické disciplíny to teď mají složitější než běžci, což je vidět u dálkařů a trojskokanů, kteří také trpí,“ myslí si Jan Štefela. Jeho letošním cílem je účast na mistrovství Evropy do 23 let venku a chce zlepšit osobní rekord 216 cm.

V předprogramu se představí i dva junioři - mílař Philippe Carpentier a trojskokan Matouš Pospíšil.