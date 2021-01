Letošní zimní přestávka je neobvykle kratší kvůli dohrávkám podzimní části sezony, kdy se extraliga přerušila vlivem koronaviru.

„První týden se budeme věnovat i věcem zaměřeným na fyzickou kondici, zapojíme posilovnu a rychlostní vytrvalost. Příští týden by už měl být v klasickém herním režimu, abychom byli připravení na zápas 20. ledna proti Novému Veselí,“ řekl asistent trenéra Talentu Plzeň Jiří Hynek.

Od Vánoc až do neděle 3. ledna se plzeňští házenkáři připravovali individuálně. „Kluci nám posílali report toho, co odběhali. Neplánujeme fyzické testy, hráče si prověříme v tréninku. Na kluky jsme apelovali, ať si uvědomí, co máme za sebou, o co hrajeme,“ uvedl Hynek.

Aktuálně druhý tým extraligy se bude o halu na Slovanech dělit s českou reprezentací, která má v Plzni přípravný kemp před mistrovstvím světa v Egyptě a v sobotu na západě Čech odehraje utkání kvalifikace o Euro 2022. „Je to otázka jen tohoto týdne. Toto úterý reprezentace odlétá na Faerské ostrovy, vrací se ve čtvrtek, v pátek se v hale s nimi mihneme, v sobotu hrají odvetu v Plzni a zůstanou tady do pondělí,“ nastínil trenér.

Také s ohledem na kratší zimní pauzu nečeká Talent přípravné utkání. „V této době je to těžké. Rozhodli jsme se, že si vystačíme sami a nebudeme riskovat. Zahrajeme si mezi sebou, kádr máme dostatečně široký a kvalitní,“ prozradil Hynek.

Na začátku přípravy se trenérům hlásil kompletní kádr včetně Šmída a Šafránka, kteří byli na reprezentačním kempu (27. – 29. 12.). „Doufám, že celou přípravu i do sezony zůstane kompletní kádr. Šmíd i Šafránek nebudou mít úlevu, protože ji měli v podstatě v tom, že jsme jim zohlednili reprezentační kemp místo domácích úkolů, které mužstvo od nás dostalo,“ vysvětlil Jiří Hynek.

První letošní mistrovský zápas Talent odehraje doma 20. ledna od 17 hodin proti Novému Veselí.