„Z extraligy jsme vloni sestoupili kvůli zranění, nemohli jsme podávat maximální výkony. Chtěli jsme se proto hned vrátit,“ připomněl 38letý Ondřej Kydlíček.

Výsledkově se vám dařilo a povedl se i vytoužený postup.

Naštěstí se nám vyhýbala zranění a na naší hře se to odrazilo. První liga je těžká, hrají se jen tři kola a není prostor pro nějaký výpadek. První kolo se nám povedlo ovládnout bez ztráty bodu, ve druhém jsme ztratili jen dva. V posledním kole nám stačilo uhrát šest bodů a na to nám stačily dva zápasy.

Je mezi oběma soutěžemi velký rozdíl?

Hlavně ve vyhranosti týmů. V extralize každý dělá jen minimum chyb. Naopak v první lize je řada dvojic zbrklejších, a i proto postoupily dva zkušené páry.

V extralize jste působili společně v letech 2015 až 2018, po roce se vracíte. Tušíte, co vás čeká?

Sám jsem na to zvědavý. Model dlouhodobé soutěže i finále se trochu změnil, zvedla se prestiž i úroveň ligy. Jediným cílem je pro nás samozřejmě záchrana. Těžší to bude v tom, že Pepa bude půl roku pracovat v Praze, takže sladit termíny tréninků bude složitější. První kolo začne u nás 15. února. Doma se nám většinou daří, tak doufám, že to potvrdíme.

Do startu extraligy zbývají dva měsíce. Máte jasno o tom, jak bude vypadat vaše příprava?

Odehráli jsme v prosinci Svobodův memoriál, v lednu pojedeme na turnaj do Ehrenbergu. Víc toho nestihneme a herní manko musíme dohnat tréninkem.

Česká kolová získala po pěti letech medaili na světovém šampionátu. Kdo vedle reprezentantů Hrdličky s Loskotem bude patřit k favoritům extraligy?

Dobří budou prakticky všichni: obě dvojice z Brna, obě ze Zlína i druhá ze Svitávky. Ale třeba zlínské dvojici Písek – Gottfried se hodně dařilo na turnajích světového poháru, takže bych za Hrdličkou s Loskotem nejvíce vyzdvihl je.

A co mládež Startu?

Věnujeme se žákům s Honzou Bohatým a docela se nám daří, máme deset malých kluků. Z dotací a oddílových peněz jsme pořídili malá kola, a tak mohou trénovat i žáčci pod jedenáct let. Takže mládež máme podchycenou.