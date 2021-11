Zasloužili se o to remízou s kazašským Kairatem Almaty, dvojnásobným vítězem Ligy mistrů. „To je jako by fotbalová Viktorka remizovala s Barcelonou,“ pokusil se o srovnání plzeňský futsalista Tomáš Vnuk.

A co teprve, když Interobal slavil po vítězství nad ruskou Tjumení postup mezi nejlepších 16 celků Evropy.

„Já ani nemám, co bych řekl. Je to neuvěřitelný úspěch, co tady kluci předvedli. Zaslouží si absolutorium, i když jsme měli i kus štěstíčka,“ hlásil ještě z italského Rimini plzeňský trenér Marek Kopecký.

„Prolézt z tak nabité skupiny s klukama, kteří chodí do práce, je malý zázrak,“ doplnil kouč Interobalu.

Ale i ty se někdy dějí.

A tak dnes budou hráči Interobalu a jejich příznivci netrpělivě očekávat los, který je od 14 hodin a klub zajistí jeho sledování na sociálních sítích. V prosinci se odehrají opět čtyři skupiny, jejichž vítězové postoupí do Final4.