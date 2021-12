Ještě dva dny před Vánoci nastoupil právě v jeho barvách k semifinále Českého poháru proti Karviné a dvěma góly přispěl k vítězství 26:22. A hned po svátcích se hlásil na srazu slovenské reprezentace, která se chystá na domácí Euro. To se bude hrát od 13. do 31. ledna.

„Samozřejmě že je to obrovské lákadlo. Možná je to klišé, ale pro mě je velká čest oblékat reprezentační dres, mám tak velkou motivaci,“ hlásil hned po příchodu do Plzně slovenský házenkář.

Odchovanec ŠKP Bratislava už si předtím českou extraligu zkusil v Zubří a do Talentu přestupoval z Nového Veselí, část minulé sezony strávil v rumunském CSM Făgăraș.

Plzeň je pro mě dobrá volba, těší se k mistrovi házenkář Korbel

V Plzni je sice levoruký házenkář na postu pravé spojky dvojkou za zkušeným Janem Stehlíkem, ale i tak dál zůstává pevnou součástí slovenského národního týmu.

Reprezentační trenér Peter Kukučka ho pozval i na závěrečný sraz 21 hráčů, z nichž jich 18 vybere do závěrečné nominace. Korbel se tam sešel i s pivotem Šimonem Machačem, který rovněž působil v Plzni a teď hraje za maďarský klub SBS-Eger.

Česká reprezentace se sejde až v pondělí 3. ledna a v nominaci by neměl chybět jako třetí gólman plzeňský Karel Šmíd.