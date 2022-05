„Bylo to super prostředí, organizačně byl šampionát skvěle zvládnutý. Jsem rád, že se mi tu povedlo uspět,“ prohlásil Louda.

Do finálového duelu vykročil lépe Král, který získal první set. „Velice dobře četl mé údery, to já byl moc pasivní. V tom druhém setu jsem začal hrát více aktivně a důrazněji zezadu,“ popisoval Louda, který se stejným soupeřem hrál ve finále také v loňském ročníku domácího mistrovství. A také v něm se dostal zápas do tří setů. „On dokáže z jednoho mého blbého úderu zaútočit, dobře čte hru, čeká na správný moment,“ dodal Louda, který má rovněž hrát taktičtější pojetí badmintonu.

Výměny v pražské hale tak byly delší a plné strategických úderů. Každý hráč měl navíc skupinku svých fanoušků, které se navzájem doplňovaly ve fandění. „Jsem rád, že taková atmosféra na mistrovství byla, povzbudilo nás to,“ pochvaloval si Louda, který momentálně drží 97. místo na světovém žebříčku. Domácí titul se mu podařilo obhájit, celkem má už čtyři triumfy. (zs, ju)