Kdy vás poprvé napadlo, že váš sportovní sen je hrát na olympiádě?

Odmala to byl můj cíl, pro mě tohle bylo to nejvíc, čeho může sportovec ve své kariéře dosáhnout. Když jsem sledoval v roce 2008 na olympiádě v Pekingu Petra Koukala a Kristinu Gavnholt, tak jsem si uvědomoval, že pro mě je to největší milník, kterého chci v badmintonové kariéře dosáhnout.

Po jakém turnaji badmintonové kvalifikace (Race to Paris) jste věřil, že se probojujete na olympijské hry?

Věřil jsem hned po úplně prvním turnaji olympijské kvalifikace v Mexiku, kde jsem zvítězil a získal velký počet bodů. Tím, že to byl úvodní turnaj, tak jsem dokonce vedl žebříček pro Paříž (úsměv). Získal jsem klid a sebedůvěru, že mám na to si svůj velký cíl splnit. Pak přišly další turnaje v Evropě (mj. Evropské hry) a Severní Americe (US open a Canada open), kde jsem uhrál také solidní počet bodů, takže už v listopadu po úspěšném turnaji Hylo open v Německu jsem byl v klidu a věděl jsem, že se nemusím stresovat a postup je prakticky jistý.

Jaká byla vaše nejcennější výhra v sezoně?

Určitě výhra nad Ng Tze Yongem, on byl v té době patnáctý na světě. Je to nejvýše postavený hráč, kterého jsem porazil. Povedený zápas byl i na Thomas cupu (mistrovství světa družstev mužů) proti Japonci Nishimotovi, který byl v TOP 10, s ním jsem ale těsně prohrál.

V průběhu této sezony jste byl jeden týden v tréninkovém kempu u světové jedničky Dána Viktora Axelsena. Jak zpětně hodnotíte tento zážitek?

Pro mě byl kemp s Viktorem dalším krásným momentem v mé kariéře. Měl jsem pocit zadostiučinění, že si mě pozval nejlepší světový hráč a poslední olympijský vítěz. Je to velká zkušenost, inspirace i motivace do budoucna. Co se týče tréninku, nebylo tam u úderových kombinací nic nového či speciálního, ale ta intenzita a propracovanost byla výrazně větší, než jsem doposud poznal. Věřím, že po pár týdnech bych si na tu intenzitu zvykl, ale tehdy to pro mě byl masakr (úsměv), i když jsem z hodinového bloku hrál 8-10 minut sám proti němu a druhému sparingpartnerovi. A zároveň to bylo do určité míry zavazující-takže i v pozici, kdy jsem ve zbývajícím čase hrál ve dvojici proti němu, jsem nechtěl vypadnout z rytmu, rozhodně to nebyl odpočinek, ale motivace ukázat oprávněnost toho, že si mě pozval.

Jak jste sledoval cestu ostatních českých badmintonistů, kteří se kvalifikovali do Paříže?

Po úspěchu kluků (dvojice Mendrek-Král, pozn. red.) ve Finsku už jsem začal jejich cestu sledovat, ale stále mi přišlo, že do té šestnáctky (deblového turnaje se účastní pouze 16 dvojic, v singlu je to 41 hráčů, pozn. red.) se nemají moc šanci se dostat, ale pak ty poslední dva měsíce měli famózní a už se to ukazovalo jako reálné a hodně jsem to s nimi prožíval. Jsem moc rád, že se jim to povedlo. U Terky Švábíkové byl klíčový poslední turnaj na mistrovství Evropy, to jsme jí fandili ze všech sil. Je fantastické, že se to tahle klaplo a jedeme poprvé ve čtyřech na OH, což nás v evropském badmintonovém měřítku řadí mezi ty nejlepší země.

Kdo vám přijede fandit a které sporty navštívíte jako divák?

Můj hlavní “kotel“ budou tvořit ti nejbližší – tedy přítelkyně, rodiče a brácha s manželkou. Chtěl bych vidět tenis, třeba debl Nadala s Alcarazem je velké lákadlo. Nejspíš i stolní tenis, hlavně podle toho, na co bude čas.

A berete s sebou do Paříže ukulele?

Sice si doma občas zahraji, ale veřejná produkce v Paříži určitě nebude (smích).

Jak hodnotíte olympijskou kolekci, která budí stále velký rozruch?

Osobně s tou kolekcí problém nemám. Sice je to něco netypického, až extravagantního, ale až nastoupíme všichni jako olympijská výprava, tak myslím, že to bude vypadat dobře. Během pár minut se chceme prezentovat a tohle zaujme. Třeba v Londýně byly holínky také kontroverzní, ale nakonec z toho byl úspěch.

Jak probíhají vaše úplně poslední dny přípravy v Plzni?

Trénujeme zde v Plzni v Národním tréninkovém centru v Krašovské, přípravu převzal po Oskaru Martinezovi (španělský repezentační trenér byl odvolán v červnu Výkonným výborem ČBaS, poz. red.) Tomáš Skála, který pojede do Paříže s Tomaszem Mendrekem. Celkově příprava byla výborná, věřím, že i poslední dny před olympiádou budou stejné, navíc je tu s námi jako sparring Uriel Canjura z Hondurasu.

Aha, tady los docela zažertoval, když vám do základní skupiny přiřadil vašeho současného tréninkového partnera.

Ano, to mě i Uriala pobavilo. Trénujeme tu spolu každý den, hrajeme zápasy a teď nás nalosují do stejné skupiny. Uriel je hodně šikovný, bojovný hráč, je extrémně rychlý na kurtu a má poslední výsledky velice dobré. Teď je dokonce na žebříčku výš, nemůžu říct, že jsem favorit já, ale bude to určitě vyrovnané utkání.

A třetí ve vaší skupině je nasazená sedmička Singapurec Loh. Co čekáte od něj za hru?

Je to top hráč, před třemi lety vyhrál mistrovství světa. Těším se, že si zahraji s někým z první desítky. Jeho hra je hodně založená na fyzičce, sice je menšího vzrůstu, ale s výborným pohybem po kurtu. Je to jasný favorit skupiny, ale nechám na kurtu vše a uvidíme.

Jaké máte ambice v příští sezoně a půjde sport spojit s vysokou školou?

Měsíc po olympiádě budu mít regenerační období, abych pořádně doléčil záda a už se s nimi netrápil. To je první priorita. Pak se můžu vrhnout na turnaje světové tour a vyhrávat tam zápasy a posunout se žebříčkově, kam to půjde. Co se týče studia, tak mám z dřívějška ukončené bakalářské studium na FAV ZČU, pak jsem se věnoval jen badmintonu, abych se mohl soustředit pouze na kvalifikaci do Paříže, ale teď od září budu studovat navazující magisterské studium. Uvidíme, jak studium půjde skloubit s vrcholovým sportem.

A plzeňští fanoušci badmintonu vás nadále uvidí v dresu BA Plzeň? Budete cílit na titul?

Za BA Plzeň určitě v české extralize budu hrát nadále. Ambice na titul by znamenaly další investice do zahraničních posil, což mi nepřijde optimální cesta. Do finálového turnaje jsme měli poslední dva roky nakročeno, ale bohužel pak přišla zranění, včetně toho mého letošního.

Autor: Martin Slepička