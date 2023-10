Od čtvrtka do neděle bude plavecký bazén v Plzni na Slovanech dějištěm největších domácích plaveckých závodů – Plzeňské sprinty. Mezi hvězdami, které budou plavat na těchto závodech, je Barbora Semanová, jež obsadila deváté místo na letošním mistrovství světa v a má jistou účast na olympiádě v Paříži 2024. Fanouškům se představí Miroslav Knedla, juniorský mistr světa v disciplíně 50 metrů znak.

Ondřej Gemov a Kristýna Horská. | Foto: Deník/Martin Švec

Z plavců domácí Slávie VŠ Plzeň se představí například Kristýna Horská a Ondřej Gemov, kteří budou usilovat o kvalifikační limit na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v rumunské Otopeni (5. až 10. prosince 2023).

„Plzeňské sprinty považuji za nejlepší závody v republice organizací i co se týče plavání. Neužívám si jiné závody víc než Plzeňské sprinty. Myslím si, že podobně by odpověděli i kolegové, kteří plavou za jiné kluby,“ svěřil se Ondřej Gemov.

Plzeňské sprinty slibují vzrušující zážitky a plavecké výkony na nejvyšší úrovni. „Letošního ročníku se zúčastní 690 plavců ze 107 klubů a ze sedmi různých zemí, což dokazuje jeho prestiž a mezinárodní význam. Je to skvělá příležitost pro naše plavce setkat se a soutěžit na jednom z nejrychlejších 25 metrových bazénů v České republice,“ řekl předseda plaveckého klubu Slávie VŠ Plzeň Tomáš Kotora.

Nebude chybět početná rakouská reprezentace, v čele s úspěšnými prsaři Reitshammerem Bernhardem a Rothbauerem Christopherem.

Průběh závodů bude rozdělen na dopolední rozplavby a odpolední finále. Celkový součet price money činí 11 tisíc euro.

Domácího Ondřeje Gemova čekají tři individuální starty – 200 metrů motýlek a dvoustovku a čtyřstovku kraul. „Na čtyřstovku kraulem se mi povedlo limit neoficiálně zaplavat na Velké Ceně Chomutova. Takže doufám, že v Plzni nebudu mít problém splnit nominační kritéria na Evropu,“ řekl Gemov.

Plavkyně Slávie Kristýna Horská si naplánovala také tři individuální závody. Polohovou a prsařskou dvoustovku a stovku. „Na Plzeňských sprintech se mi plave dobře a doufám, že to tak vydrží. Atmosféra na těchto závodech je skvělá, sjedou se zahraniční plavci. Pro mě to jsou nejlepší závody z celého roku,“ prohlásila Kristýna Horská.

Podle hlavního trenéra plavecké Slávie Lukáše Luhového je primárním cílem Plzeňských sprintů, aby Gemov a Horská zaplavali limit na evropský šampionát v Rumunsku. „Pokud by se k nim přidal někdo další z našich plavců, tak by to bylo super,“ přeje si Luhový.

Neodvážil se tipovat počet medailí závodníků Slávie VŠ Plzeň. „Každý, kdo se kromě Kristýny a Ondřeje dostane na stupně vítězů v tak nabité konkurenci, předvede skvělý výkon. I účast ve finále A je pěkný výkon a případná medaile už je výborná vizitka pro naše trenéry a klub,“ sdělil Luhový s tím, že Plzeňských sprintů se zúčastní necelá stovka plavců klubu Slávie VŠ.

