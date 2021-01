Obě jsou členkami i Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Jílková, která je mistryní ČR 2018 a 2019, neměla konkurenci i kvůli menšímu počtu boxerek. Vyhrála zápas ve své žákovské kategorii do 54 kg, čímž si zajistila zlatou medaili. „Předvedla ale kvalitní výkon a byla oceněná jako jedna z nejtechničtějších boxerek v kategorii školní mládeže,“ upozornil Radek Seman, trenér reprezentace žen.

Lenka Bernardová (ženy do 57 kg) porazila soupeřku z afrického Mali, ale prohrála s pozdější vítězkou z Kazachstánu. „Lenka vyhrála první kolo, druhé bylo pro Kazachstánku a ve třetím kole soupeřka Lenku semlela. Kazachstánka byla starší a zkušenější. Lenka je čerstvě v kategorii žen, takže stále sbírá zkušenosti,“ řekl Seman, který je zároveň trenérem Bernardové.

Plzeňská boxerka je několikanásobnou mistryní ČR juniorek i žen a získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy juniorek.

„Třetí místo ze Srbska se jí počítá do evropského hodnocení EUBC a s každým medailovým úspěchem postupuje žebříčkem ve své váze do 57 kilogramů výš a výš,“ těší Radka Semana.

Turnaj v Srbsku spadal pod organizaci IBA (Mezinárodní boxerská asociace). „Takže měl velkou váhu. Byl to vlastně turnaj kategorie A, kterého se zúčastnilo dvanáct zemí,“ dodal Seman.

Lenku Bernardovou čeká mezinárodní turnaj v Bosně a Hercegovině a v březnu by mělo být v Bělorusku Akademické mistrovství světa do 22 let. „Na něj se přihlásíme,“ má jasno Radek Seman.