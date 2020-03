Mistryně republiky (do 57 kg) se v Londýně prala o vstupenku na olympiádu v Tokiu. Jenže v prvním kole ji 1:4 na body porazila Běloruska Helina Brujevičová.

„Je to velké zklamání. Ale všechno je o zkušenostech, jsem prvním rokem v kategorii žen a zkušenosti časem přijdou,“ neztrácí víru Lenka Bernardová, která je i členkou Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Co jste o soupeřce věděla?

Že je zkušenější. Byla na mistrovstvích světa a Evropy žen. Byla jsem také na velkých akcích, ale juniorských. Mezi juniorským a dospělým boxem je velký rozdíl.

Co dál bylo kromě toho klíčové pro výsledek duelu?

Fyzická kondice, protože jsem trošku vytuhla.

Byla jste na turnaj fyzicky připravená?

Byla jsem dobře fyzicky připravená, ale box v ženské kategorii je mnohem rychlejší než v juniorkách.

Vaše šance na olympiádu už definitivně padla, nebo se ještě o ni pokusíte na květnové kvalifikaci v Paříži?

Na kvalifikaci v květnu nepojedu, protože si teď potřebuji chvíli odpočinout. Dám tomu čas a budu se připravovat na mistrovství Evropy do 22 let, které bude v říjnu. Doufám, že naberu zkušenosti a účast na olympiádě zkusím za čtyři roky.

Kdy odlétáte z Londýna zpět do Česka?

Příští středu. Čekáme tady do konce turnaje. Ještě budou boxovat kluci a my si vzájemně fandíme. V Londýně budeme asi i trénovat.

Je znát na atmosféře mezi boxery, že Evropou se šíří nákaza koronavirem?

Bavíme se o tom, ale až tolik to neřešíme. Spíš se soustředíme na zápasy. Před nimi nám kontrolují teplotu, ale jinak to tady moc neřeší.

Čeká vás před říjnovým ME do 22 let nějaký zápas?

Vůbec netuším. Možná že budu mít nějaké turnaje.

Měla byste problém hledat motivaci k tréninku kvůli nejistotě, zda se vlivem koronaviru turnaje uskuteční?

Motivaci budu mít pořád. Věřím, že omezení kvůli koronaviru brzy skončí. Pokud ne, budu dále trénovat a čekat. Myslím si, že říjnové ME do 22 let bude.