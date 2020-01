V současném výběru trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše není z mistrovského Talentu M.A.T. Plzeň nikdo. Ale najdete v něm šest hráčů, kteří prošli Karvinou, a dokonce ještě o jednoho víc Zubřím. Tohle všechno doplňuje jičínský odchovanec Babák, dva Pražáci – nováček Mojžíš a Mubenzem, který má ale kořeny v zahraničí.

No a přece jeden Plzeňák, třicetiletý Roman Bečvář, patří se 118 reprezentačními starty k nejzkušenějším hráčům současného výběru.

Ale i on zanechal výraznější stopu v Německu. „Když to sečtu dohromady, strávil jsem tam víc let než v Česku. Občas se mě z legrace ptají, jestli nechci německé občanství. Ale říkám ne,“ usmíval se Roman Bečvář na podzimním srazu reprezentace ve „své“ Plzni. „Plzeň je pro mě pořád srdeční záležitost,“ vyznal se.

I když největší úspěchy plzeňského Talentu ho minuly. Těsně před prvním titulem v roce 2013 totiž zamířil do Německa, kde jako žáček začínal v Hagenu. Tam hrával jeho otec, také bývalý reprezentant.

V Německu hrál postupně za Rostock, Lipsko, kde si zkusil i bundesligu, a Drážďany, z nich přestoupil do současného klubu TuS N-Lübbecke. „Mám tam smlouvu ještě na dva roky. Uvidíme, co bude dál.“

Vždycky si představoval, že se na závěr kariéry vrátí domů do Plzně. Ale teď už váhá. „Mám rodinu, synek začal chodit do školky… Nahlas se doma teď nebavíme, co bude dál. Zatím je pro mě příjemné, když se můžu vrátit do Čech na pár dnů, a pak zase odjet zpátky do Německa,“ usmál se Roman Bečvář.

Ale v reprezentaci není jediný z města piva, o zdraví českých házenkářů se stará plzeňský rodák, fyzioterapeut Petr Tahovský.