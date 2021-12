Nicole Harmašová a Tomáš Chocholatý, kteří věkově spadají do juniorské kategorie, se prosadili i mezi dospělými. „Nicole i Tomáš získali po dvou titulech,“ potěšilo Luhového.

Harmašová k nim přidala bronz z prsařské stovky a Chocholatý stříbro ze závodu 1 500 metrů volným způsobem a bronz na trati 200 metrů tohoto plaveckého stylu.

„V kategorii dospělých byla nejúspěšnější Veronika Tondrová se třemi zlatými medailemi a třemi osobními rekordy. Veronika předvedla kvalitní výkony,“ řekl šéftrenér Slávie.

Další medaile vylovili Michaela Svobodová (2x bronz a po jedné stříbro a zlato), Ondřej Smrček (zlato a bronz) a věkem juniorka Eliška Vokatá (2. místo).

Družstvu dospělých chyběly opory startující na mistrovství světa v Abú Zabí Kristýna Horská a Ondřej Gemov. „Oba patří mezi top českou špičku, takže jsem si stoprocentně jistý, že by ze všech startů měli nějakou medaili. Na druhou stranu, pokud by v Plzni byli ti nejlepší, kteří jsou však na mistrovství světa, tak by na některé juniory nebo Veroniku a Ondřeje možná nezbyla medaile. Myslím si ale, že s Kristýnou a Ondrou Gemovem bychom získali více cenných kovů,“ je přesvědčen Luhový.

Horská a Gemov podle něj scházeli i ve štafetách. Z té na 4x 50 metrů získaly ženy bronz. „Ve štafetách jsme toho moc nezískali, ale v individuálních závodech to bylo super. Absolutorium si zaslouží všichni junioři, protože 41 medailí jsme nikdy neměli a ani jsme v této kategorii nezískali tolik titulů mistrů republiky,“ konstatoval Lukáš Luhový.

V juniorské kategorii vyzdvihl Nicole Harmašovou, která startovala v sedmi disciplínách a ve všech vyhrála, Tomáše Chocholatého (sedm medailí, z toho čtyři zlata). Zazářili i Eliška Vokatá, Terezie Kinterová a Tomáš Filip (všichni po třech zlatých medailích).

