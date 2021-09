Plzeňská Škoda byla nejlepší na atletickém mistrovství ČR do 22 let

Sedmnáct medailí, z toho osm zlatých. Taková je bilance Škody Plzeň z víkendového mistrovství ČR do 22 let v atletice v Plzni. Pět cenných kovů bylo stříbrných a čtyři bronzové. To katapultovalo Plzeň na první místo v zisku zlatých medailí i v celkovém počtu cenných kovů.

Medailisté Škody Plzeň z prvního dne šampionátu. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Linda Suchá brala dvě zlata - z trojskoku a v dálce. V obou disciplínách vytvořila nový rekord mistrovstí ČR do 22 let. O další zlaté medaile se postarali diskařka Barbora Tichá, diskař Michal Forejt, oštěpař Radek Juška, oštěpařka Petra Sičaková, úřadující mistr Evropy výškař Jan Štefela a běžkyně Anna Suráková na trati 1500 metrů, která se neuvěřitelným finišem probojovala z páté pozice na první. Stříbrné medaile získali diskař Jakub Forejt, štafeta mužů 4x100 metrů, čtvrtkař Jakub Majerčák, půkařka Anna Suráková a štafeta žen 4x400 metrů. Bronz získali štafeta žen 4x100 metrů, oštěpař Kryštof Kozač, štafeta mužů 4x400 metrů a koulař Michal Forejt. "Týden po zlatém triumfu v extralize žen a bronzovém úspěchu mužů, se atleti plzeňské škodovky předvedli před domácím publikem, v roli opravdového predátora a lovce medailí, který neměl slitovaní s žádným klubem v republice. Ukázali jsme společně celé republice, že styl naší práce, vedení a klubová sportovní koncepce je pro náš klub výjimečná a že je tou správnou a nejlepší cestou, jak prezentovat světu královnu všech sportů," potěšilo trenéra Škody Plzeň Michala Černého.