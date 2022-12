Plzeňanka Duchková vstřelila gól Holandsku, porážku ale neodvrátila

Litická pozemní hokejistka Lucie Duchková se jako jediná hráčka z Plzně dostala do nejužšího výběru na halové mistrovství Evropy, které se koná od 7. do 12. prosince v německém Hamburku. V rámci přípravy kromě mnoha hodin strávených na trénincích odletěl český výběr pod vedením irského trenéra Garetha Grundieho na zápasový přípravný duel do holandského Utrechtu.

Česká reprezentantka Lucie Duchková. | Foto: reprezentace ČR