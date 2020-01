Porážka 0:8 v sobotním duelu s hlavním kandidátem na titul, týmem BK Benátky nad Jizerou, byla krutá, ale kvůli neúčasti hlavních opor a síle soupeře celkem očekáváná. Benátečtí disponují kádrem nabitým kvalitními zahraničními posilami a v sestavě měli pouze dva české hráče.

Nedělní utkání v Klimkovicích bylo vybrané jako televizní, a tedy jej přenášel badmintonový YouTube kanál a ČT sport. Plzeňští badmintonisté zvládli výborně párové disciplíny a ujali se vedení 3:1, pochvalu zaslouží dvojice Jones (anglický reprezentant v barvách BA Plzeň) – Krpatová, kteří porazili ve dvou setech desetinásobného mistra ČR ve smíšené čtyřhře Bitmana, jenž nastoupil s Tomalovou.

Za klíčový bod vedoucí k celkovému úspěchu lze pokládat výhru dvojice Krpatová-Kobyláková, hráčky ji vydřely díky maximální bojovnosti a nasazení, navíc soupeřkám odvrátily dva mečboly.

Předseda Západočeského badmintonového svazu Tomáš Knopp, který je zároveň i předsedou BA Plzeň, potvrzuje důležitost zdařilého startu pro konečný výsledek utkání: “Potřebovali jsme z párovek nejméně tři body, abychom utkání dovedli alespoň do nastavení, a to se nám povedlo, i když hlavně ženský debl byl nervy drásající. Naše hráčky ale těžkou situaci skvěle ustály.“

Následující dvouhry ukázaly sílu domácích, za BA Plzeň bodoval pouze Hawel. Král v souboji týmových jedniček se ctí vzdoroval nedávnému vítězi mezinárodního mistrovství Slovinska, naturalizovanému Dánovi Rajarajanovi, ale třetí, rozhodující set patřil soupeři, který dominoval ve výměnách na síti.

Za stavu 4:4 musel určit vítěze nastavený zápas ve smíšené čtyřhře, kde o pouhé dva míčky vyhrála ve třetím setu dvojice BA Plzeň Szkudlarczyk-Kobyláková.

„Po první setu to vypadalo na hladkou výhru naší dvojice, ale houževnatý soupeř se nevzdal, otočil druhý set a ve třetím dostal zápas do těsné koncovky. Jsme moc rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce 5:4,“ shrnuje Tomáš Knopp.

Plzeňany čeká v základní části už jen jeden soupeř – aktuálně až osmý tým extraligy z Českého Krumlova. Navíc jejich hlavní konkurent v boji o 3.místo, tým FSpS MU Brno, jede do Benátek.

Tím se rýsuje možnost návratu na skvělou třetí příčku a výhoda domácího prostředí ve čtvrtfinále play-off proti šestému mužstvu základní časti soutěže. Při setrvání na současném čtvrtém místě by BA Plzeň nastoupila doma proti pátému týmu.

Vítězové čtvrtfinále postupují do závěrečného turnaje play-off, kam se přímo kvalifikovalo družstvo Benátek jako již teď jistý vítěz základní časti a Sokol Meteor Radotín jako též neohrozitelný druhý celek tabulky.

Martin Slepička