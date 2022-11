Lucie Adámková, která běžela ve věkové kategorii 13 - 19 let, obsadila třetí místo. Jan Klas ve stejné věkové mužské kategorii dokončil závod na páté příčce. Jen těsně uniklo pódium Petře Štraub, která v kategorii 30 39 let skončila čtvrtá.

Další den byla ve znamení královské distance. Závod měřil téměř 16 km a nastoupalo se v něm přes 1200 výškových metrů. Každý prudký výběh do kopce vystřídal ještě prudší seběh a rovina byla maximálně ta cílová. Ani překážkami pořadatelé nešetřili. Bylo jich na trati hned padesát. České trojici se závod povedl více, než každý z nich doufal. Všichni obsadili medailové pozice. Petra Štraub brala ve věkové kategorii 35 39 let bronz, Jan Klas doběhl mezi muži (18 - 24 let) pro stříbro a Lucie Adámková v kategorii 18 - 24 let vybojovala zlato.

Domů přivezla trojice čtyři cenné kovy a patří mezi třetinu závodníků, kterým se závody povedlo dokončit bez jediné chyby. I díky tomu měla Česká republika na tomto mistrovství nejvyšší pódiovou úspěšnost.

„OCR jsem si poprvé vyzkoušela v roce 2017, až letos jsem se ale vydala za oceán na závod světového formátu. Byl to neskutečný zážitek a já necítím nic jiného než obrovskou vděčnost. Děkuji za to své rodině a přátelům, protože bez nich bych domů ty dva cenné kovy a hlavně zkušenosti nepřivezla. Tohle nebyl závod jednotlivce, ale závod týmu,“ byla šťastná Lucie Adámková.

Spokojený byl i Jan Klas, který překonal nepříjemné zranění: „Polovinu roku jsem se potýkal s loktem a mistrovství světa bylo pro mě prvním letošním závodem. Nečekal jsem, že se hned takhle rychle po zranění budu držet se světovou špičkou a přivezu stříbro.

