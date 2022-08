„Startovalo se ve městě Roanne s cílem v Paimboeuf. Loira je poslední divokou řeku v Evropě. Každý den se mohlo pádlovat od 6 do 22 hodin a další ráno začít pádlovat na místě, kde jsem předchozí večer skončil. Denně jsem průměrně zvládl až 120 kilometrů.,“ popsal Marek Šplíchal.

Kvůli ztíženým podmínkám si na vypůjčeném nafukovacím paddleboardu od vítěze Českého poháru v paddleboardingu Ondřeje Petráka vezl jídlo, stan nebo vařič. „Můj parťák z Čech Jirka Hrubý se neměl jak dostat k vodě a být mi nápomocen s občerstvením, a proto jsem musel mít vše s sebou. Byla to desetikilová zátěž navíc. Na Loiře je totiž velké množství ptačích rezervací, kde nemůžete zastavit, ani přespat na břehu. To by znamenalo okamžitou diskvalifikaci. Oproti holandským kanálům se nelze spolehnout na silný vítr a vlny při přejezdu jezer,“ vysvětlil Šplíchal.

Šplíchal pokořil náročný závod jako první Čech

I proto se dva až tři dny závodem protrápil, navíc se učil hledat ideální proud Loiry a byl na konci startovního pole. „Loira je plná řas, mělčin, jezů i kamenů a na prvních 120 kilometrů nevedou k řece žádné cesty. Závod je velmi náročný v tom, že do 22 hodin pádlujete, pak si musíte zhruba do půlnoci filtrovat vodu, postavit stan a vařit jídlo na druhý den. Vstával jsem před pátou hodinou ráno, abych byl v 6 hodin na vodě a jel dál,“ řekl osmačtyřicetiletý Plzeňan.

Třetí den se zbavil zátěže, čímž se začal dostávat do předních pozic závodu. Jelikož přibyla voda, od čtvrtého dne vyměnil nafukovací paddleboard za celokarbonové prkno. A u řeky se začaly objevovat kempy. „Jirka Hrubý mi zajišťoval spaní, jídlo a sprchu. Šance s ostatními se vyrovnaly, když jsem měl více času regenerovat. Poslední tři dny byly ve znamení protivětru o síle až 14 m/s, což je opravdu hodně vysilující. Francouz na čtvrtém místě byl pouze pět kilometrů za mnou, takže nebyla vteřina oddechu. Šestý den se mi podařilo stáhnout o 24 kilometrů přede mnou Pascala Blanca a ve vichru zajet 99 kilometrů. Na poslední sedmý den mi zbývalo ujet 66 kilometrů a chyběly mi dvě hodiny, abych se vyhnul přílivu. Obával jsem se, že nebudu včas v cíli a že na posledních 20 kilometrů schytám kromě vln a vichru i příliv v plné síle. Měl jsem pocit, že se do cíle plazím. Nakonec jsem dal 725 kilometrů za 106 hodin a umístil se tak, na vydřeném třetím místě,“ uvedl Marek Šplíchal s tím, že si hodně váží možnosti jet jedinečný závod krajinou, vyhlášenou jako světové přírodní dědictví UNESCO.