Michal Seidler po nahrávce Lukáše Rešetára snižoval na 1:2, Tomáš Vnuk srovnal na 2:2 a konečnou podobu výsledku dal Rešetár po přihrávce Vnuka. Do zápasu ještě zasáhli plzeňští Michal Holý a brankář Ondřej Vahala. Gólman Lukáš Němec byl připravený na lavičce.

Vahala si pořádně nesáhl na míč a už musel dvakrát lovit míč ze své branky. „Nevyšel nám začátek obou poločasů, protože v tom druhém jsme dostali hned třetí gól. Hlavou se nevrací do zápasu jednoduše, člověk to ale musí hodit za hlavu a doufat, že kluci výsledek dorovnají a k tomu musím chytit něco navíc,“ říkal Ondřej Vahala.

Reprezentační gólman „založil“ akci, po níž padl český gól na 2:2. Vahala vyrazil střelu na zadní tyč k Vnukovi, který přihrál Radimu Zárubovi, jehož vyraženou střelu Vnuk doklepl za záda polského brankáře. „Asi to byl důležitý moment zápasu. Na zadní tyči stál volný Polák, a kdyby dával na 1:3, hůře by se nám to obracelo. Takhle jsme vyrovnali na 2:2,“ potěšilo Vahalu.

Zápas se pro Čechy nevyvíjel dobře. „Z prvních dvou brekků nám Poláci dali dva góly a vedli 2:0. My jsme přitom věděli, že těží z brejků a řeší je dobře. Ale do zápasu jsme vstoupil vlažně, nezachytili jsme gólové situace soupeře, náš pohyb byl pomalý a Poláci nás trestali,“ zlobil se kapitán reprezentace Lukáš Rešetár.

Podle Michala Seidlera Poláci nebyli lepším mužstvem, nýbrž efektivnějším. „Což se jim vyplatilo. Měli čtyři pět šancí a dali z toho tři góly. Začátek zápasu mě zklamal, protože jsme neplnili to, co jsme si řekli. Dostali jsme dva hloupé góly, ale naštěstí jsme do poločasu vyrovnali na 2:2,“ uvedl Seidler.

Po druhém gólu Poláků v 7. minutě si trenér Tomáš Neumann vzal oddechový čas. „Trenér nás nabádal k pohybu. Přihrávky byly pomalé, ale pak se to trochu zlepšilo, snížili jsme, ale Poláci za stavu 0:2 hrozili, měli šance, a kdyby proměnili na 0:3, ten zápas by byl jiný,“ tvrdil Rešetár s tím, že trenér Neumann zvýšil hlas i v šatně o poločasové přestávce.

Rešetár jako správný kapitán zavelel k obratu přihrávkou na gól na 1:2. Uvolnil se na levé straně a střelou na zadní tyč našel volného Seidlera. „Zarazilo mě, jakým způsobem Poláci bránili, že na mě nechali jednoho z pomalejších hráčů, čehož jsme využili,“ popsal futsalista národního týmu a Plzně.

Seidler tuto akci od Rešetára očekával. „Vím, že Lukáš Rešetár tyto akce dělá. Umí si po lajně hodit balon, ale hlavně má velmi dobrou levou nohu. Nastřelil to a mě míč trefil,“ viděl gólový moment Michal Seidler.

Na začátku druhého poločasu se Polsko opět dostalo do vedení. „To bylo špatně. Nehráli jsme zle, trefovali jsme tyčky nebo neproměňovali šance. Poláci zahráli standardní situaci, o které jsme věděli, že ji tak budou hrát, ale dali nám z ní branku,“ štvalo Seidlera.

Ve 26. minutě uzavřel gólový účet zápasu Rešetár brankou na 3:3. „Ocitl jsem se na své oblíbené straně, počkal si na pohyb obránce a vystřelil jsem mu mezi nohama. Gólman střelu asi neviděl, protože byla zpoza hráče a zapadla do branky,“ radoval se Rešetár.

Remíza znamená, že Češi ve středeční odvetě (od 16.15 hodin v Opole) nesmí prohrát, aby na mistrovství Evropy postoupili z druhého místa. „Musíme se poučit z těch tří inkasovaných gólů,“ vyhlíží druhý zápas Ondřej Vahala.

„Potřebujeme zregenerovat, aby v Polsku na soupeře vlétlo trochu jiné komando. Pohyb, souboje a hra musí být agresivnější i ty souboje. Hrozně důležité je to, že jsme zápas dotáhli aspoň do remízy, protože prohra by byla složitější. Pořád to máme ve svých rukou, stačí tam neprohrát. Očekávám spíš taktickou bitvu, protože nikdo nebude chtít udělat chyby. Myslím si, že v Polsku se zápas bude vyvíjet jinak než v Praze. Rozhodne druhá půle zápasu,“ dodal Lukáš Rešetár.

Nejistý je start Seidlera, který v poslední minutě zápasu odkulhal ze hřiště kvůli bolavému pravému kotníku. Doufám, že do odvety to bude dobré. Špatně jsem došlápl a trochu se mi obnovilo zranění,“ vysvětlil Michal Seidler.