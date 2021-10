Připsaly si cenný skalp nováčka z Lázní Kynžvart, který stejně jako Plzeň letos příjemně překvapuje. Před utkáním dělil oba soupeře jediný bod. Plzeňské hráčky si však díky výhře 27:24 upevnily třetí místo v interligové tabulce, z českých týmů je před nimi pouze Most.

Západočeské derby před výborně zaplněným hledištěm haly na Lochotíně začalo lépe pro Plzeň. Domácí házenkářky si vypracovaly vedení 7:3, ale nastolené tempo do konce poločasu neudržely. Do kabin šel s vedením 15:12 Kynžvart. „Zaostávali jsme v obraně, nepodržely nás ani brankářky,“ hodnotí první půli plzeňský trenér Richard Řezáč.

Jeho svěřenkyně ale po přestávce zabraly a čtyřmi góly v řadě v rozmezí 40. až 45. minutě srovnaly. „Předváděli jsme trpělivý a disciplinovaný výkon. Donutili jsme Kynžvart zakončovat z nekomfortních pozic a už nebyl v útoku tak nebezpečný. Mnohokrát nám pomohla brankářka Řezáčová,“ chválí zlepšení kouč DHC Plzeň.

Jeho tým šel do vedení 22:21 ve 48. minutě a hosty už do zpět nepustil. Nakonec zvítězil 27:24. „Nebylo to ale vůbec snadné. Duel naplnil prognózy derby. Skóre se přelívalo z jedné strany na druhou a rozhodly maličkosti,“ myslí si Řezáč.

Nováček soutěže v předchozích třech zápasech vždy předvedl famózní obrat, tentokrát vedení neudržel. „Není náhoda, že Kynžvart tři duely po sobě otočil. Staví tým na zkušených hráčkách, které doplňuje dravé mládí. Budou nepříjemný soupeř pro každý tým,“ tipuje trenér.

Plzeňské házenkářky ale Kynžvart zdolaly a mohly slavit další cennou výhru před vlastním publikem, kde zatím prohrály pouze s mistrovským Mostem. „Hala byla narvaná, to mě těší. Zároveň chci poděkovat strašně moc všem hráčkám. Každá z nich nechala na hřišti kousek srdce i pro diváky,“ pochvaloval si plzeňský kouč.

Matěj Vybíral