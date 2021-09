Most: Ondřej Bíro – Radek Baksa, Danyil Dolechek, Jiří Formánek, Filip Gedeon, Antonín Harzer, Daniel Kasal, Stanislav Levý, Vít Popelka, Michal Salák, Václav Šlégr, Tomáš Zetka, Jiří Zigmund.

Most – Plzeň 5:3 (3:0)

Hned v prvním zápase měli Plzeňané potíže se složením sestavy a trvalo jim nějakou dobu, než se dostali do tempa. „Most byl rychlejší, měl víc hráčů, zatímco nás trápily problémy se sestavou, už před zápasem to měl Bochňa (trenér Tomáš Bochníček – pozn. red.) těžké, spousta lidí nemohla, gólman si připsal vůbec první start v Superlize. Přece jen šlo o první utkání po třech měsících, což bylo poznat. Chvilku nám trvalo, než jsme se rozkoukali,“ hlesl Kutný.

První polovina utkání se Západočechům vůbec nepovedla, když postupně inkasovali pět branek. Zapnuli až s blížícím se koncem utkání, vstřelili tři branky a zdramatizovali závěr. Severočeši si ale vítězství vzít nenechali. „Na začátku jsme se pět, deset minut rozkoukávali, zdálo se mi, že jsme hráli trochu vystrašeně. Most potom taky začal chybovat, nevím, zda mu ve druhém poločase došly síly, nebo za stavu 5:0 měli domácí pocit, že už nemusejí hrát,“ přemítal plzeňský fotbalista Petr Kutný.

| Foto: Fotbal Most

Most Plzeň 5:3. | Foto: Fotbal Most

