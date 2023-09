Vcelku jednoznačně dopadl pondělní futsalový šlágr 2. kola nejvyšší domácí soutěže mezi mistrovským Interobalem Plzeň a poraženým finalistou minulé sezony Chrudimí. Domácí Plzeň zvítězila 6:2 a vede ligovou tabulku. Dva góly Interobalu vstřelil Vitinho, jednou skórovali Rešetár, Vnuk, Kaká a Holý, který touto brankou vstoupil do Klubu 250 (počet vstřelených gólů).

Interobal Plzeň (tmavé dresy) - Chrudim 6:2, 4. září 2023. | Foto: David Koranda

„Na začátku zápasu byla Chrudim aktivní, takže prvních pět nebo sedm minut jsme se nemohli dostat do tempa. Prvním gólem se to změnilo, vzápětí jsme přidali druhý, což byl hlavní zlom. Chrudim hrála power-play, ale my jsme do poločasu přidali třetí gól. Po přestávce jsme přidali další dvě branky a Chrudim už jen snižovala. Od prvního gólu jsme měli zápas ve svých rukách. Utkání bylo herně vyrovnané, ale my jsme proměňovali šance. Vlastně soupeř neměl tolik šancí, i když hrál dlouho power-play,“ řekl futsalista Plzně Tomáš Vnuk.

