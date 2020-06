„Na hostování v DHC jsem byla spokojená, tak jsem se rozhodla pro Plzeň. Navíc v Praze ve Slavii jsem měla neshody s vedením,“ vysvětlila Karin Řezáčová důvody přestupu na západ Čech.

Zatímco pražská Slavia hraje v MOL lize o titul, DHC nejspíš čekají záchranářské práce. „Svoje rozhodnutí vůbec neberu jako krok zpět v kariéře. Ani si nemyslím, že bych to z Plzně měla dál do reprezentace než ze Slavie. V neděli jsem se vrátila z reprezentačního srazu a trenér neříkal, že by přestup zhoršil moji pozici,“ uvedla Řezáčová, které bude v říjnu 19 let.

Talentovaná gólmanka věří, že se DHC Plzeň bude prát o příčky v první polovině tabulky. „Myslím si, že máme dobrý tým a klidně můžeme hrát kolem šestého místa,“ dodala Karin Řezáčová.

Trenérem nováčka MOL ligy z Plzně je její otec Richard. „Do Plzně budu moci pohodlně dojíždět autem s ním,“ řekla s úsměvem.

Na otce jako trenéra je prý zvyklá. Zažila ho nejen v minulé sezoně u družstva žen DHC. „Začínala jsem pod ním v Hájích. Potom na Slavii jsem s ním měla brankářské tréninky. Takže v pohodě. Uvidíme, co bude dál v sezoně,“ usmála se Řezáčová.

Minulý týden absolvovala třetí sraz v kariéře s reprezentací žen. „Bylo to super. Tentokrát jsme to neměly náročné jako obvykle. Ale bylo příjemné vrátit se zase k normálu,“ sdělila.

Mládežnická reprezentantka má na kontě start za národní tým žen. V listopadu byla nominována na přátelský dvojzápas proti Polsku a Švýcarsku. „V jednom utkání jsem se dostala na celý poločas na palubovku a dařilo se mi, až mě to překvapilo,“ vzpomínala.

Reprezentačními stálicemi jsou Satrapová a Kudláčková. „Holky jsou velká konkurence. Jsou o dost lepší a zkušenější, ale jsem ráda, že se mohu vedle nich učit,“ podotkla Karin Řezáčová.