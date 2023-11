V sobotním zápase 13. kola západní skupiny první ligy sice florbalistky plzeňské Slavie na palubovce haly Jedenáctka v Praze vedly nad domácím týmem FAT PIPE Tigers Start98 2:0, ale nakonec musely přijmout porážku 4:10. Hvězdou utkání se stala domácí Denisa Bubeníková, která dříve (ve starších žákyních) působila v Klatovech a proti Plzni zaznamenala dohromady pět kanadských bodů za čtyři branky a jednu asistenci.

Florbalistky FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na archivním snímku hráčky v šedých dresech) prohráli 4:10. V neděli mají další šanci na body. | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

„Pro nás to byla taková generálka na pohárové utkání, které nás čeká v prosinci. Ale teď vážně: soupeř byl velice pohyblivý a šikovný, nám to trošku skákalo, na góly jsme se natrápili. Zápas rozhodla poslední třetina, vstup do ní jsme vůbec nechytili, a také pak se několikrát sami "střelili do nohy". Je velká škoda, že jsme nedokázali udržet výkon z prvních čtyřiceti minut," stýskal si malinkou chvíli po skončení duelu kouč plzeňské Slavie Vít Procházka.

„Po mizerném začátku a nepovedené první třetině jsme se oklepali a začali se bavit naším florbalem. V poslední třetině jsme diktovali tempo, přidávali góly a kontrolovali hru. Jsem rád, že jsme rozložili síly mezi všechny tři lajny, které se rovnoměrně podílely na výsledku. Jediné zklamání panuje ze dvou gólů soupeře, které jsme mu darovali," kontroval domácí trenér Miroslav Koníček.

Florbalistky Slavie klesly v průběžné tabulce na šestou příčku, ale šanci na reparát mají už v neděli od 13.30 hodin, kdy je čeká další utkání v hlavním městě. Soupeřkami tentokrát budou aktuálně třetí Královské Vinohrady, které v sobotu přestřílely Panthers Praha 10:8. Jak utkání dopadne?

FAT PIPE Tigers Start98 - FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 10:4

Třetiny: 1:2, 3:1, 6:1. Branky a nahrávky: 12. Lytorova (Bubeníková), 21. Skoková, 32. Bubeníková (Ciblová), 39. Bubeníková (Rojíčková), 44. Jirásková (Míková), 45. Skoková (Ciblová), 49. Bubeníková (Vávrová), 49. Skoková (Skalíková), 55. Skoková (Skalíková), 56. Bubeníková (Minh Anh Pham) - 2. Mašková (Žižková), 9. Přerostová (Valečková), 40. Mašková, 50. Košťálová. Rozhodčí: Třešňák, Dragoun. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 1:0. Střely: 27:15. Hala: Jedenáctka VS. Sestava FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Valečková, Votýpková - Ježdíková, Mašková, Suková, Žižková, Krutinová, Kopřivová, Bejčková, Lejbová, Přerostová, Duchková, Špetová, Binědová, Košťálová, Lorencová, Kaslová. Trenér: Vít Procházka.

