Severočeši vstoupili do zápasu aktivně a ujali se vedení. V osmé minutě pronikl hostující gólman Ondřej Bíro na polovinu a dalekonosnou střelou otevřel skóre. O čtyři minuty později navíc Stanislav Levý zužitkoval pohotový aut Jiřího Formánka.

Zbytek poločasu už patřil domácím, jenže z tlaku vytěžili pouze povedený přímý kop Václava Sklenáře. „Přijel kvalitní soupeř s několika reprezentanty, ale pro nás to byl v půlce nešťastný výsledek, měli jsme stoprocentně vést. Dostali jsme dvě branky z nešancí, zatímco několik našich příležitostí jsme neproměnili, já určitě nedal dvě, pak kapitán Dominik Hradecký a Jan Šebek,“ líčil plzeňský útočník Václav Bezdička.

Zápas s Boleslaví měl dobré parametry, těšilo Parláska

Do druhé půle už vstoupil Most aktivněji a po brankách Formánka a Pavla Exnera v rozmezí dvou minut vedl o tři góly. „Ve druhém poločase jsme na ně chtěli nastoupit, ale projevila se jejich zkušenost, proměnili šance, přestože náš gólman chytal fantasticky, padalo jim to tam. Škoda. Taky jsme měli dvě stoprocentní možnosti v podání Zdeňka Kasýka, tam to chtělo jiné řešení, ale už jsme byli v takové křeči. Označil bych to za zápas blbec,“ smutnil Bezdička.

Deset minut před koncem pojistil triumf mostecký nováček Jaroslav Holman.

Osmačtyřicetiletý veterán Bezdička za ni nastoupil poprvé v celostátní soutěži. „Trenéra a kluky znám z dřívějška, když nebudou v plném počtu, rád nastoupím a pomůžu, aby měli prostor na odpočinutí a mohli si odfrknout. Tým mají výborný, jenže i v malém fotbale je třeba trénovat, to je alfa a omega všeho. Nevím, jak k tomu kluci přistupují, ale slyšel jsem, že docházka není moc dobrá. To je škoda. Viděl jsem je v zápase, kluci jsou výborní a kdyby přidali v tréninku, budou konkurenceschopní každému,“ prohlásil Bezdička.

Lokomotiva podlehla Polabí o jedenáct bodů a vypadla i z poháru

Plzeň – Most 1:5 (1:2)

Branky a nahrávky: 29. Sklenář – 9. Bíro (Holman), 16. Levý (Formánek), 38. Formánek (Levý), 39. Exner (Levý), 51. Holman (Formánek). Rozhodčí: M. Kubečka – Pelikán. ŽK: Kasýk, Bochníček (trenér) – Exner. Diváci: 45.

Sestava Plzně: Daniel Adamovič – Dominik Hradecký (C), Václav Bezdička, Zdeněk Kasýk, Jan Petr, Tomáš Kosť, Jan Šebek, Václav Sklenář, Jan Kubeš, Michal Meszárosz.

