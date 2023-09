Už to bude jen těžko uvěřitelných 27 let, kdy se plzeňská posádka Václav Pech – Petr Uhel poprvé postavila v Pačejově na start rallye, tehdy v roce 1996 vyrazila na trať se soutěžní historickou Škodou 1000 MB jezdcova otce. A do Pačejova se rádi vrací i po letech.

42. ročník Invelt Rallye Pačejov | Video: Zdeněk Soukup

„Je to pravá rallye, jezdí se po úzkých šumavských cestičkách mezi poli, kam se auto sotva vejde. Je to hezká, ale těžká trať. Její charakter je úplně jiný než při rallye Šumava, která se jede nedaleko,“ vyznal se Václav Pech z obdivu k tratím v okolí Horažďovic.

„Každá jezdecká chybička je tady potrestaná mnohem dříve než na jiných soutěžích, minimálně defektem pneumatiky, což jsme zde také již opakovaně zažili,“ vyprávěl nadšeně 46letý jezdec, který se těší i na mohutnou diváckou podporu.

Zdroj: Zdeněk Soukup

„Soutěž je velice oblíbená i u fanoušků, ať už pro přístup pořadatelů, kteří zde nevybírají vstupné, nebo pro krásná místa na koukání. A ještě to máme z Plzně, co by kamenem dohodil,“ pochvaloval si plzeňský patriot.

Od svého prvního startu v Pačejově ušli se spolujezdcem Petrem Uhlem pořádný kus cesty. Osmkrát vyhráli absolutní pořadí mistrovství ČR a na tuzemských silnicích kralují i letos, i když nemůžou kvůli tomu, že jedou s vozem specifikace WRC (Ford Focus) zasáhnout do celkového pořadí šampionátu.

Ze šesti závodů vyhráli čtyři (Valašské Meziříčí, Hustopeče, Rallye Šumava a Barum rallye), čili dvakrát tolik než čerstvý český mistr Jan Kopecký se škodovkou (Český Krumlov, Rallye Bohemia). V obou těchto závodech navíc Pech musel odstoupit kvůli závadě na autě z prvního místa.

Na Pačejov ale přijel povzbuzen vítězstvím na Barum rallye, i když ani do celkového pořadí závodu mistrovství Evropy zasáhnout nemohl. „Takové vítězství a ohlasy na to vás vždycky nakopnou. Je to fantastické a dodá nám to spoustu energie,“ přiznal Pech s tím, že se ale necítí jako velký favorit.

„Letos jezdíme s Honzou (Kopecký) strašně vyrovnaně, jde o desetinky. Komu sedne závod a trať lépe, má o pomyslný kousíček navrch. Hlavně se budu snažit neudělat chybu,“ slíbil svým příznivcům populární Ášín.

Termín letošního 44. ročníku Invelt rallye Pačejov se posunul už na září, protože v říjnu se pojede i na západě Čech podnik světového šampionátu Rallye Europa Central. „Možná bude lepší počasí než v říjnu, kdy bývaly chladná, mlhavá rána a na trati to dost klouzalo. Bylo vytaháno hodně bláta,“ přemýšlel Václav Pech v čem by mohla být soutěž letos jiná.

„Nám je to vcelku jedno, skoro to vítám, protože sezona nebude tak roztahaná,“ doplnil zkušený jezdec, který v Pačejově vyhrál naposledy v roce 2005. „Je to i proto, že když Pačejov nebyl součástí velkého mistráku, nejezdili jsme tam pravidelně,“ připomněl Pech, že do seriálu mistrovství ČR dvoudenních podniků se jeho oblíbený závod vrátil teprve nedávno.

A plzeňský jezdec byl dvakrát druhý (2020 a 2021), loni dojel čtvrtý. Letos myslí na domácí trati výš, minimálně na stupně vítězů. „Ale to může být i svazující,“ přiznal jezdec EuroOil teamu. „Čím víc se snažíš, můžeš dělat zbytečné chyby. Pamatuju si to z loňska, kdy jsme nedobrzdili některé odbočky a ztratili jsme,“ připomněl.

Invelt rallye Pačejov začíná v pátek v 19.00 slavnostním startem na horažďovickém náměstí a na posádky čeká trať dlouhá více než 530 km.

Vítěz přejede cílovou rampu opět na nám. v Horažďovicích v neděli ve 13.40 hod.