Středeční dohrávku 16. kola měli prvoligoví florbalisté FbC Plzeň rozehranou na jedničku. Po první třetině na půdě Chomutova vedli o dvě branky, před poslední periodou drželi dokonce třígólový náskok. Jenomže třetí část hry se Západočechům vůbec nepovedla, naopak. Chomutov zapnul motory na vyšší rychlostní stupeň, vstřelil sedm branek a nakonec slavil důležité tři body za vítězství 8:4. Plzeňští florbalisté po další porážce zůstávají se ziskem pouhých patnácti bodů na předposlední příčce, o bod horší je pouze Fat Pipe Start 98.

Florbalisté FbC Plzeň (na archivním snímku hráči v modrých dresech) prohráli v Chomutově 4:8. | Foto: FbC Plzeň

„Měli jsme vlažný vstup do zápasu, vůbec jsme do utkání nevstoupili dobře. Z nějakého důvodu se nám nedařilo být důrazní, rychlí, nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Dvě třetiny nám trvalo, než jsme se z toho vyhrabali. Ve třetí třetině už jsme hráli tak, jak bych si představoval, abychom hráli celý zápas. Kluci běhali, bojovali, jezdili a zápas jsme nakonec zaslouženě zvládli," říkal po skončení duelu spokojený trenér Chomutova Martin Bocian.

Velké zklamání, hlesl plzeňský florbalista po domácí porážce s Brnem

„Co si ze zápasu odnášíme? Nula bodů. Už se nám to stalo podruhé za sebou, kdy po dvou třetinách vedeme, ale třetí třetina nám nevyjde," soukal ze sebe značně zklamaný trenér plzeňských florbalistů Matouš Hrdlička. „Je to velká škoda. Stalo se nám to už v neděli doma proti Gullivers, kdy jsme vedli a zápas nakonec takhle ve třetí části hry ztratili. Nevíme, co s tím, je to obrovská škoda. Asi na nás leží nějaká deka, ale snad se z ní brzy vyhrabeme," doplnil kouče dvacetiletý brankář FbC Plzeň Ondřej Šrámek. Šanci na reparát mají plzeňští florbalisté už v neděli, kdy od 18 hodin nastoupí na palubovce Otrokovic.

DDQ Florbal Chomutov - FbC Plzeň 8:4

Třetiny: 0:2, 1:2, 7:0. Branky a nahrávky: 30. Halej (Martin), 42. Halej (Martin), 46. Linc (Štěrba), 49. Šarša (Martin), 56. Linc (Skuhrovec), 59. Halej (Skuhrovec), 60. Pleskač, 60. Skuhrovec (Kellermann) - 17. Täuber (Horažďovský), 18. Kubeš (Winter), 33. Šik (Täuber), 39. Vošta). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 1:1. Góly v oslabení: 0:1. Střely: 38:36. Diváci: 182. Hala: Městská sportovní hala Chomutov. Sestava FbC Plzeň: Šrámek, Bezděk - Horažďovský, Mentberger, Levý, Šebek, Brabec, Tomášek, Vošta, Šik, Hájek, Täuber, Winter, Kubeš, Manas. Trenér: Matouš Hrdlička.

Tábořík: Dvě třetiny nebyly podle představ, ale postupně jsme náš výkon zlepšili