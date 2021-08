Minulý rok se v Plzni konalo atletické mistrovství ČR dospělých, letos se na stadionu ve Skvrňanech uskuteční další velká akce za přítomnosti hvězd. O víkendu 28. a 29. srpna bude Plzeň dějištěm republikového šampionátu v atletice do 22 let.

Výškař Jan Štefela. | Foto: ČAS/Tomáš Edlman

Fanoušci se mohou těšit na letošní dvojnásobnou mistryni Evropy do 22 let v běhu na 400 metrů a účastnici semifinálové čtvrtky na olympiádě v Tokiu Ladu Vondrovou, vicemistryni a mistryni Evropy, čtvrtkařku Barboru Malíkovou, mistryni Evropy a světa, tyčkařku Amálii Švabíkovou, či výškaře Škody Plzeň Jana Štefelu, který je také mistr Evropy do 22 let.