V historických prostorách plzeňské Měšťanské Besedy vyhlásili v pondělí nejlepší sportovce města za rok 2023.

Nejlepší sportovkyní Plzně za minulý rok byla vyhlášena lukostřelkyně Marie Horáčková. | Foto: Hynek Sladký

Večer ovládli především díky parádní jízdě v pohárové Evropě fotbalisté Viktorie Plzeň. Získali cenu pro nejlepší kolektiv a jejich kouč Miroslav Koubek byl mezi trojicí oceněných trenérů. Spolu s Petrem Štochlem a Markem Kopeckým, kteří dovedli plzeňské házenkáře a futsalisty k mistrovským titulům.

Ocenění v kategoriích jednotlivců získali mezi dospělými sportovní střelec Jiří Přívratský, který právě závodí v brazilském Riu, a lukostřelkyně Marie Horáčková. Ale zdaleka největší aplaus sklidil paraplavec se zrakovým handicapem David Kratochvíl, který byl vyhlášen nejlepším sportovcem Plzeňského kraje.

„Je fantastické, jakých výkonů dosahuje při tom, s čím se životně potýká,“ vyzdvihla Marie Horáčková výkony 16letého mladíka z Tachovska. Loni v létě vybojoval titul mistra světa na 4x400 m volný způsob a teď už se chystá na paralympiádu do Paříže, limit má splněný na šesti tratích.

Plavec Kratochvíl se stal parasportovcem roku 2023

A co říkala mistryně světa Horáčková na to, že právě ona se stala královnou sportu v Plzni? „Těžko hledám slova. Bylo příjemné připomenout si loňské úspěchy. Nejen moje, ale i ostatních. A že jich v ženské kategorii bylo,“ připomněla, že přeskočila i další medailistky ze šampionátů v olympijských disciplínách atletku Terezu Petržilkovou a plavkyni Kristýnu Horskou. „Je to krásný pocit. Velmi děkuji všem, co byli v sále za aplaus, kterým mě ocenili,“ dodala vítězka Marie Horáčková, která v závěru týdne odlétá na první závody Světového poháru.

Mezi juniory zvítězili házenkář Daniel Bláha a atletka Kateřina Matoušková.