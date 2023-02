Západočeši po změně stran ještě zabojovali a snížili hrozivě vypadající skóre, poslední část ale patřila znovu výhradně domácím basketbalistům, kteří si tak došli pro poklidné vítězství.

„Byli jsme outsiderem, což se potvrdilo s výjimkou první a třetí čtvrtiny. Vstoupili jsme do utkání dobře a dokázali jsme Písku konkurovat na útočné i obranné polovině. To platilo i ve třetí části, kdy jsme stáhli velký náskok soupeře na rozdíl čtrnácti bodů. Jinak ale Písek oprávněně vévodí celé soutěži a prokázal svou kvalitu. Kluci odevzdali na hřišti maximum, dobře hrála celá zahajovací pětka, ale na těžké soupeře, který využil širokou rotaci, to nestačilo. Písek zaslouženě zvítězil," uznal trenér Lokomotivy Erik Eisman.

Po porážce s Pískem se Plzeň umístila ve své skupině na čtvrté příčce. Těsně ji tak unikl přímý postup do play off. Západočechy čeká tak předkolo, do nějž budou vstupovat ze druhé pozice. První Basketbal Polabí a třetí Zlín ale mají stejný počet 29 bodů jako plzeňští basketbalisté. Boj o první dvě postupová místa tak bude napínavý hned od samotného začátku.

„Čekají nás zápasy s Opavou, se Zlínem a Olomoucí. Našim cílem bude se v šestičlenné skupině umístit na prvních dvou místech, abychom si zajistili postup do play off, v němž je pak velká pravděpodobnost, že by nás znovu čekal Písek," dodal plzeňský kormidelník.

Písek - Plzeň 112:86

Čtvrtiny: 34:31, 34:10, 12:25, 32:20. Sestava a body Plzně: Jirák 5, David 19, Aušprunk 19, Honomichl 19, Lejsek 9, Winter, Novák, Vláček 2, Kojzar 2, Zeman 11, Froněk.

1. liga: nadstavbová část o účast v play off, do něhož postupují první dva týmyZdroj: Deník/Dominik Rejthar