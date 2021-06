„V Zubří jsem chtěl dodržet platnou smlouvu a pomoct naplnit klubové cíle. Současná nabídka od Plzně přišla v době, kdy už jsem byl volný hráč. Jednalo se o dobrou nabídku, s vedením klubu jsme se shodli na cílech, takže nebyl problém se dohodnout,“ vysvětlil Marek Korbel.

Pravá spojka přichází z Nového Veselí, kde minulou sezonu nastoupil k 16 zápasům, v nichž nastřílel 55 branek.

Odchovanec ŠKP Bratislava, který hrával extraligu v Zubří a část minulé sezony strávil v rumunském klubu CSM Făgăraș, má na pravé spojce zacelit díru po odchodu slovinského házenkáře Tima Bogdaniče.

Bude přestup do Plzně velkým krokem dopředu po angažmá v Zubří a v Novém Veselí?

Zatím jsem byl spokojený všude, kde jsem hrál. Největší rozdíl a změna bude v tom, že Plzeň je pravidelným účastníkem finále extraligy, s čímž souvisí profesionální práce v klubu. Nechci ale, aby to vyznělo, že Zubří nebo Nové Veselí nemají profesionální přístup, právě naopak. Líbily se mi podmínky v obou klubech. Rozdíl je v ambicích Plzně, Zubří a Nového Veselí. Je to velký krok hrát v týmu několikanásobného mistra, takže mám velkou motivaci.

Plzeň dlouhodobě trápí post pravé spojky. Co od vás v klubu očekávají?

Trenéři ode mě očekávají střelbu z dálky, aktivitu ve hře jeden na jednoho a abych zastal svoje místo i v obraně. S těmito úlohami jsem ztotožněný. Očekávám profesionální přístup, jsou tady vytvořené výborné podmínky a na to se velmi těším.

Znáte někoho z plzeňského týmu? Zjišťoval jste si informace od Šimona Macháče, který v Talentu hrál?

Osobně neznám nikoho, ale plzeňské házenkáře jsem potkával na palubovce, když jsem hrál v Zubří a v Novém Veselí. Ano, se Šimonem Macháčem jsem se bavil na reprezentačním srazu. Neřekl mi žádné negativum, a když jsem si vyhledával informace o novém klubu, tak jsem se utvrdil v tom, co jsem si myslel, tedy že to pro mě bude dobrá volba.

Zkuste porovnat rumunskou a slovenskou soutěž s českou extraligou.

Asi největší rozdíl je v tom, že v rumunské nejvyšší soutěži jsou všechny týmy profesionální, takže jsme trénovali dvakrát denně. Házená je tam tvrdší, ale těžko říct, jestli rychlejší. Sezona byla specifická v tom, že se hrálo turnajovým způsobem, a proto se hrálo hodně takticky. Házenkáři v rumunské lize jsou vyšší, střelecky a fyzicky lépe disponovaní než v ve slovenské lize i české extralize. Myslím si, že rumunská liga je mnohem vyrovnanější, protože se stalo, že třetí prohrál s posledním a každý zápas byl náročný.

Máte motivaci startovat na Euro 2022, které bude na Slovensku?

Měli jsme reprezentační tréninkové soustředění v Maďarsku, protože čas na přípravu pro mistrovství Evropy se krátí. Samozřejmě bych velmi rád byl v nominaci na domácí mistrovství Evropy a dělám všechno pro to, abych se dostal do nominace. Možná je to klišé, ale pro mě je velká čest oblékat reprezentační dres, a proto mám velkou motivaci před každou sezonou, abych byl stále lepší a lepší hráč.

Plzeň je městem piva, ale vy ho prý moc nepijete. Proč? Je pro vás hodně důležitá správná životospráva?

Je pravda, že pivo nepiju, ale není to kvůli životosprávě, nýbrž proto, že mi pivo nechutná. Samozřejmě že mi hodně záleží na životosprávě – co piju, jím nebo kolik hodin spím. Toto všechno ovlivňuje můj výkon

Neobáváte se, že vás spoluhráči v Plzni naučí pít pivo?

Už od doby, kdy působím v Čechách, mně spoluhráči říkají, že mě naučí pít pivo, ale stále se to nikomu nepovedlo. Plzeňské pivo jsem ještě neochutnal, ale jestli je pravda, že je dobré, tak co není, může být.