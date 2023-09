Nová sezona Powerchair Hockey ligy (Powerchair Hockey je obdoba florbalu pro osoby s nejtěžším tělesným zdravotním postižením, které jsou odkázány na elektrický vozík) začne v sobotu v 10 hodin v plzeňské hale TJ Lokomotiva. Zápasy by měly skončit v 17 hodin.

Powerchair Hockey. | Foto: Lenox/Eliška Švecová

Do Plzně se sjedou týmy z Česka a Slovenska: dva pražské kluby News Cavaliers a Jaguars, domácí celek SK Indians Plzeň a slovenský tým BlueSky Butterflies Bratislava. V první utkáním se proti sobě postaví týmy New Cavaliers a BlueSky Butterflies Bratislava.

„Po letní pauze se těšíme na novou sezonu. V rámci tohoto ročníku nás čeká minimálně jedna premiéra. Poprvé byly do programu zařazeny zápasy dětí,“ řekl za pořadatele turnaje ze spolku Lenox Lukáš Kroupa.

Cílem těchto utkání je umožnit začínajícím hráčům do 14 let ukázat své herní dovednosti a motivovat je k dalším tréninkům. Zároveň se ale do hlavní ligové soutěže nesmí zapojovat více jak dvě sezony. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli tyto zápasy do programu zařadit a nastavit parametry tak, aby si mohla nová začínající generace zahrát. Je skvělé, že se našlo tolik zájemců, a mohou být sestaveny dva týmy. Jde zejména o sbírání zkušeností a zažít si atmosféru turnaje. Nejde o výsledky,“ doplnil Kroupa, který je zároveň předsedou České federace Powerchair Hockey z.s.