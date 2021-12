Plzeňští futsalisté se utkají se třemi soupeři Do Final Four Ligy mistrů postoupí vítěz skupiny. Favoritem je Barcelona.

„Barcelona nemá slabiny. Obrovská, obrovská kvalita,“ ví trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Zápasy mužstva složeného ze světových es futsalu sleduje každý týden. „Ve španělské lize dominuje i proti týmům z top čtyřky soutěže. Před měsícem porazila ve skupině Ligy mistrů Levante 9:2,“ vysekl poklonu soupeři.

Interobal se s Barcelonou střetne až v sobotu. „Uvidíme, jak se bude prezentovat. Uvidíme ji ve dvou zápasech. My se teď soustředíme na své první dva zápasy,“ dodal Kopecký.

Tím prvním bude ve středu od 20.30 hodin belgický mistr FP Halle-Gooik. „Očekávám velice těžkého soupeře. Belgický futsal nemá na mezinárodní úrovni úplně takový zvuk, ale Halle-Gooik je mužstvo složené z cizinců. V základní sestavě nenastupuje ani jeden Belgičan. Nejsou to však ledajací cizinci, ale v Evropě známí futsalisté. Jsou to individuálně velice kvalitní a zkušení hráči, silní ve hře jeden na jednoho. My jim můžeme konkurovat týmovou hrou a taktickou vyspělostí,“ tvrdil trenér Plzně.

Už ve čtvrtek od 20.30 hodin se čeští mistři ve svém druhém duelu skupiny utkají se slovinským šampionem, celkem FK Dubovec. „Hrají tam nejlepší chorvatští a slovinští futsalisté,“ uvedl.

„Všechny tři týmy, s kterými se utkáme, disponují kvalitními pivoty. Na to si budeme muset dát velký pozor,“ pokračoval Kopecký.

Podle trenéra Interobalu bude každý bod dobrý. „Měli jsme těžkou základní skupinu, ale tato je ještě o level těžší. Chceme se ale prezentovat aktivním futsalem, nebát se hrát, neodkopávat jen balony. Konkurenceschopní můžeme být týmovostí, taktickou vyspělostí a připraveností,“ naznačil.

Přál by si, aby v posledním utkání s Barcelonou měla Plzeň ještě naději na postup. „Lidé jsou zvědaví na Barcelonu, takže aby zápas měl nějakou šťávu,“ prohlásil Marek Kopecký.