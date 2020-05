Tři největší mítinky budou v Kladně, Kolíně a v Plzni. Další závody včetně klání dětí a mládeže budou na minimálně stovce stadionů napříč republikou.

„Máme radost, že nás svaz požádal o pořadatelství jednoho z největších mítinků. Start do sezony rádi uspořádáme,“ řekl trenér atletické Škody Plzeň Michal Černý.

Hlavní mítinky ze tří zmíněných měst odvysílá televize, protože na nich budou startovat největší hvězdy české atletiky. „Teprve to dáváme do kupy, protože je to čerstvá věc. Komunikujeme se svazem a oddíly v Kolíně a Kladně. Řešíme disciplíny, startovné, harmonogram a budeme oslovovat závodníky,“ sdělil Černý.

Jasno by mělo být do týdne, přesto pár jistot je už na světě. „Máme zatím potvrzené pořádání disku mužů a výšky žen. Další disciplíny řešíme. Projekt Spolu na startu! je myšlený tak, aby v každém městě byly české hvězdy ve vybraných čtyřech pěti disciplínách,“ prozradil.

V každé disciplíně bude startovat zhruba deset atletů. Jednotlivé kluby tak vyšlou do jedné disciplíny maximálně dva atlety. „Se svazem a ostatními městy se domlouváme tak, aby pořádající město mělo disciplíny, v nichž jsou domácí atleti silní. V Plzni budou závodit v disku bratři Forejtové, ve výšce Majerová,“ vysvětlil Michal Černý.

Organizátoři mítinků ladí i počet běžeckých a sprinterských disciplín.