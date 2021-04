V září loňského roku vyhrála Kopřivnice na palubovce Plzně 34:32. Na západě Čech přitom zvítězila naposledy v roce 2008. A navíc nad Talentem vyhrála po třech letech.

V prosincové odvetě se Plzni podařila odplata, v Kopřivnici zvítězila 30:25.

„Musíme se namotivovat a ukázat jim, že v Plzni příště nevyhrají,“ řekl brankář Talentu Karel Šmíd na zprávu, že Plzeň ve čtvrtfinále čeká Kopřivnice.

Pozoruhodné je to, že ani jeden ze soupeřů nechtěl toho druhého. „Holt máme Plzeň, i když se přiznám, že jsme jich z těch tří možných soupeřů chtěli asi nejméně,“ přiznal trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Talentu vadí cestování na druhý konec republiky. „Když to řeknu nesportovně, tak Jičín je z hlediska cesty nejblíže, takže by byl asi nejpříjemnější Jičín,“ tvrdil před posledním kolem extraligy kouč Plzně Petr Štochl.

Veřmiřovský poukázal na zdvojené posty Talentu zkušenými hráči. „I proto jsme Plzeň moc nechtěli. Když se zraní dva klíčoví hráči Karviné nebo Dukle, tak podobně kvalitní náhradu nemají. Série pro nás bude nesmírně náročná,“ uvědomuje si lodivod Kopřivnice.

A kudy by se proti Plzni podle něj dalo uspět? „Bude to složité. Budu se trochu opakovat, ale mají zkušené hráče, kteří hrávali i v zahraničí nebo jsou v reprezentaci. Silově jsou na tom perfektně. Rozebereme si to, podíváme se na video. Budeme se snažit o nalezení cest, kudy by se v sérii dalo uspět,“ zakončil Lubomír Veřmiřovský.

Plzeňský kormidelník Petr Štochl vyzdvihl hru kopřivnických házenkářů Fulneka a Bukovského. „Má také kvalitního pivota, ale oslabením pro ni je odchod chilské spojky Donosa Andalafta,“ myslí si Štochl.

Čtvrtfinále se bude hrát na tři vítězné zápasy. Série začne tuto sobotu v 17 hodin a neděli od 10.30 hodin v Plzni. Odveta bude za týden v Kopřivnici.

Pokud by některý ze čtvrtfinalistů musel kvůli koronaviru do karantény, play-off pro něj končí, protože nejsou náhradní termíny pro odložené zápasy.