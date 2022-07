Teď se ale před mladým českým reprezentantem zjevila nabídka, která se neodmítá. Do kádru jednoho z nejlepších polských týmů, pravidelného účastníka Ligy mistrů Wisly Plock, si ho vytáhl trenér českého národního týmu Xavier Sabate. „Je to taková menší Plzeň, pro mě ideální,“ okomentoval s úsměvem Jiří Piroch přestup z předměstí Paříže do polského městečka.

Je zřejmé, že prsty ve vašem přestupu má nový reprezentační trenér Xavier Sabate. Nebo se pletu?

Je to tak, ozval se mi po zápasech s Makedonií a začali jsme se bavit o možnosti přestupu. Ve Francii jsem měl ještě na rok smlouvu, takže jsem rád, že to klaplo. Jiné nabídky jsem neřešil.

Tušíte, jaká by měla být vaše role v Plocku?

To nedokážu teď říct. Beru to tak jako zatím v každém angažmá, kde jsem byl. Do přípravy dám všechno a jaká bude moje role, se potom ukáže v průběhu sezony.

Francii jste bral jako druhý domov. Nebylo vám líto teď odejít?

To byla také jediná věc, u které jsem se možná lehce pozastavil, když přišla nabídka z Polska. Mrzí mě, že po roce Francii opouštím. Mám to tam rád a život tam mi bude chybět, ale nabídka z Wisly nešla odmítnout.

Přesvědčila vás i možnost zahrát si Ligu mistrů?

Samozřejmě. Liga mistrů je paráda a určitě je to jedno z lákadel, ale těch plusů bylo mnohem víc. Wisla je klub se světovými hráči, navíc budu mít stejného trenéra v reprezentaci i v klubu, což se hned tak nepoštěstí.

Naším cílem je skupina evropských pohárů, prohlásil trenér fotbalistů Plzně

Co říkáte na polskou soutěž ve srovnání s vašimi angažmá v Německu, Švýcarsku nebo Francii?

Viděl jsem řadu zápasů polské ligy, je to tvrdá a agresivní házená, což mi vyhovuje a jsem na to zvědavý. Bude to změna oproti francouzské lize, která je rychlejší a běhavější.

A co život v Polsku? Čeká vás změna nejen v jazyku, ale i stylu života…

Mluvím francouzsky, německy a anglicky. Ve Wisle to určitě bude minimálně ze začátku právě o angličtině, ale určitě se chci učit i polsky. Už jsem byl v Plocku na lékařských testech a byl jsem příjemně překvapený.

Jak to myslíte?

Je to menší město s historickým centrem. Taková menší Plzeň, takže pro mě ideální působiště. (úsměv) Budu se tam ale stěhovat sám a v klubu není ani žádný z mých bývalých spoluhráčů nebo známých. S některými budoucími jsem se se sice už v minulosti na hřišti potkal, ale vždycky jako soupeř.

Znáte některého z nových spoluhráčů v Plocku?

Jsou tam Rusové Zhitnikov a Kosorotov, proti kterým jsme hráli v kvalifikaci, Terzić z Bosny, se kterým jsme se utkali na Euru, a přichází rakouský gólman Pilipovic ze Schafhausenu, proti němuž jsem nastupoval ve Švýcarsku. I v tomhle to bude zajímavá zkušenost.

Letošní ročník Memoriálu Stanislava Štrunce vyhrála slovenská Žilina