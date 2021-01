Plzeňané jsou navíc vidět i v popředí výsledkových listin. Štěpán Ševčík může posloužit jako dokonalý příklad takových tvrzení.

Ačkoliv svůj první mítink absolvoval loni začátkem jara, letos byl v konečném pořadí třetím závodníkem klasického šampionátu republiky stopětadvacítek

„Už jako malý jsem se chodil koukat na motokros a později na plochou dráhu. Už v době, kdy jsem se díval na první závody, jsem se sportovně potápěl. Mamina v té době řekla, ať si vyberu nějaký sport, při kterém se budu trochu více hýbat. V Plzni zrovna probíhala sportovní akce jménem Sportmánie, kde se představují všechny sporty, mimo jiné i plochá dráha. Motorky zde ukazoval Karel Kadlec společně s Terezou Nádraskou. Pozvali mě, ať se někdy přijdu podívat na trénink, a když mně bude plochá dráha bavit, tak to bude jenom dobře. Plochou dráhu jsem si hned zamiloval,“ vysvětluje barvitě svojí cestu na trať levostranných zatáček Štěpán Ševčík, který jezdí na plochodrážním stroji druhým rokem.

„Moje první závody byly na malé Markétě. A byly docela tragické, ale to asi pro každého. Před závodem jsem byl hodně nervózní. Nevěděl jsem, jak budou probíhat, a co se bude dít. Když jsem viděl Jardu Vaníčka, Vojtu Šachla a další jezdce, jak na krev závodí, trochu jsem se zděsil. Když jsem přijel před startovací pásku, nevěděl jsem, co mám dělat. Závody dopadly katastrofálně,“ říká upřímně plzeňský talentovaný závodník.

Sezona 2019 však byla velkorysá a dala plzeňskému nováčkovi spoustu příležitostí vylepšit si dojem. Štěpán Ševčík jezdil, co jen mohl. Dokonce i velkou dráhu, což pro začínajícího kolibříka není příliš obvyklé.

„ Jezdil jsem od začátku i závody na velké dráze, protože plzeňský klub v té době malou dráhu neměl. Na velké dráze je to samozřejmě pro stopětadvacítky mnohem lehčí,“ pokračuje teprve třináctiletý jezdec, jenž mohl být nakonec celkem spokojený se svými výsledky.

„Na konci sezony jsem dojel desátý v mistrovských soutěžích na obou drahách. Myslím si, že na první sezonu to dopadlo docela dobře. Určitě to hodnotím kladně. Navíc plochá dráha zaujala první pozici v žebříčku mých sportů.“ prozrazuje Štěpán Ševčík.

Plzeňský závodník navíc může společně i s dalšími mladíky ze západočeské líhně jezdit již na malé dráze i v Plzni na Borech.

„Minulý podzim díky našemu bývalému trenérovi Milanu Kůsovi vznikla v Plzni na Borech malá dráha. Nejdříve jsme zde jezdili pouze na škváře,“ vysvětluje sympatický mladík.

V té době se také začal rozrůstat počet plzeňských závodníků.

„Tonda Pták i Oliver Schmid se na plochou dráhu dostali stejně jako já, na Sportmánii. Je dobré, že v klubu je nás více, protože plochá dráha v České republice výrazně zaniká, a myslím si, že díky tomu je nejen v Plzni velká základna mladých závodníků,“ říká Štěpán Ševčík.

Zatímco loni kolibříci začali závodit velice rychle, letos museli čekat až do června, kdy bylo možné odstartovat sezonu, přestože hygienická opatření byla nadále náročná.

Pro Štěpána Ševčíka ale přinesl letošní neutěšený rok i první triumf.

„Při asi druhém závodě v Liberci jsem si vyjel svůj první pohár. Byl to neuvěřitelný pocit. Vyhlášení bylo bohužel v depu, ale v té chvíli mi to vůbec nepřišlo zvláštní. Měl jsem obrovskou radost, když jsem držel poprvé pohár v ruce,“ vzpomíná na šťastný okamžik plochodrážní jezdec pocházející ze Žichlic.

Celkově výsledky letošní sezony ukázaly, že jde Štěpán Ševčík správným směrem

„V konečné tabulce jsem na klasické dráze dojel třetí, v mistrovství republiky na krátké dráze devátý a v Pro-Tec Speedway Mini Cupu pátý. Celkově celou sezonu hodnotím dobře a je jasné, že plochá dráha je pro mě správná volba,“ zamiloval si Ševčík tento motoristický sport.

Na jaře se však všechny body smažou a začne se závodit nanovo.

„Přes zimu budu hodně cvičit a posilovat, abych další sezonu dojel ještě lépe,“ přibližuje Štěpán Ševčík své plány.