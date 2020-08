Ve středu 2. září se na stejné dráze střetne 16 nejlepších českých plochodrážních jezdců v jediném finálovém závodě o titul národního šampiona.

Mezi šesticí nominovaných českých jezdců pro Evropský pohár mládeže ve třídě do 125 ccm je i trojice z pořádajícího klubu PK Plzeň Matěj Frýza, Štěpán Ševčík a Josef Černý. Dalšími z českých reprezentantů jsou Vojtěch Šachl, startující za SC Chabařovice, Adam Bednář z pražské Markéty a Dominik Hrbek ze Zlaté přilby Pardubice.

Kromě českých jezdců se v Plzni představí zástupci dalších šesti zemí: Německa, Velké Británie, Polska, Estonska, Ukrajiny a Nizozemí.

24 jezdců bude rozděleno do dvou skupin po 12. Z každé skupiny postoupí nejlepší čtveřice do dvou semifinálových jízd a z nich vždy dva nejlepší do rozhodujícího finále.

Vstupné je 150 Kč, pro děti do 15 let zdarma. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit v předprodeji na Plzeňské vstupence za zvýhodněnou cenu 130 korun.