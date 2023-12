Na zajímavou plochodráždní sezonu se mohou těšit fanoušci Plzně. Poprvé od roku 2016 Západočeši složili družstvo, které bude startovat v první lize. Zároveň v nadcházejícím roce oslaví plochá dráha v Plzni 90 let od prvního závodu. Kromě toho to bude už rovných 30 od prvního extraligového titulu. Druhý Plzeňané získali v roce 2007.

Fanoušci ploché dráhy se v Plzni mohou těšit v roce 2024 na šest závodů | Foto: Deník/Veronika Zimová

V první lize bude soupeřit pět týmů: SPT Profil Team Kopřivnice, AK Markéta Praha B, ZP Pardubice B, AK Divišov a PK Plzeň. Družstva se budu skládat ze tří jezdců a případně náhradníka juniorského věku. Pro první ligu jsou Plzeňané prozatím domluveni s Ondřejem Smetanou, Matějem Frýzou a Štěpánem Melčem.

Zároveň se znovu v Plzni uskuteční i mezinárodní závod. Plzeňskému celku sice skončila certifikace na pořádání těchto typů závodů, ale díky investici do nových mantinelů se v západočeské metropoli uskuteční i semifinále ME juniorů do 19 let. Celkem se pojede na Borech v roce 2024 šest závodů.

Závody ploché dráhy v Plzni 2024:

27. 4. - MČR juniorů do 21 let + MČR juniorů ve třídě do 125ccm (klasická dráha) + 4. Memoriál Romana Mádyho

26. 5. - Finále MČR juniorských družstev + MČR juniorů ve třídě do 125ccm (krátká dráha)

29. 6. - Semifinále ME juniorů do 19 let

17. 7. - 1. liga družstev

25. 8. - Pohár AČR (Přebor ČR jednotlivců)

11. 9. - Finále MČR jednotlivců (2. rozhodující finále)

