Plavecký klub Slávie VŠ Plzeň zazářil na mistrovství ČR družstev v Pardubicích. Ženy v čele s nejúspěšnější plavkyní šampionátu a olympioničkou z Tokia Kristýnou Horskou obhájily loňské zlato a muži byli druzí jen devět bodů za vítěznou Kometou Brno.

Družstva a trenéři PK Slávie VŠ Plzeň. | Foto: fb PK Slávie VŠ Plzeň

"Jsme velice spokojení, že holky získaly titul. Za poslední čtyři roky byly třikrát první. Drží vysoko nastavenou laťku. Skoro až do konce to byl boj s Ostravou a holky to v závěrečných disciplínách rozhodly na svoji stranu. Výsledek je docela jasný a přesvědčivý," řekl šéftrenér PK Slávie VŠ Plzeň Lukáš Luhový.